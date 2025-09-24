У Звенигородському районі Черкаської області незаконно видобули каолінів на майже 190 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Незаконний видобуток каолінів у Звенигородському районі: що відомо

За даними Офісу генерального прокурора, задокументовано протиправну діяльність директора структурного підрозділу та фахівця одного з місцевих підприємств.

Зараз дивляться

Вони організували незаконний видобуток каолінів – вторинних корисних копалин загальнодержавного значення.

Слідство встановило, що підприємство протягом тривалого часу здійснювало видобуток за межами наданого спецдозволу на користування надрами та поза контуром підрахунку запасів.

Унаслідок цього незаконно видобули близько 14 тис. тонн каолінів, завдавши державі збитків більш як на 189 млн грн.

Двом посадовцям підприємства оголосили про підозру за порушення правил охорони й використання надр, що кваліфікується за ч. 4 статті 240 Кримінального кодексу України.

Що відомо про каоліни

Каоліни — це група глинистих мінералів, головним представником яких є каолініт із хімічною формулою Al₂Si₂O₅(OH)₄.

Вони утворюються внаслідок вивітрювання польових шпатів та інших алюмосилікатів.

Зовні каоліни зазвичай мають вигляд білого, сіруватого або жовтуватого порошку, м’які на дотик, відчуваються жирними, є вогнетривкими та екологічно безпечними, але погано розчиняються у воді.

Завдяки своїм властивостям каоліни широко застосовуються у різних сферах.

У промисловості їх використовують для виробництва порцеляни, кераміки та фаянсу, у паперовій галузі — для вибілювання та надання гладкості, у хімічній — для виготовлення каолінових пігментів і каталітичних матеріалів.

Також вони мають важливе значення в медицині та косметології, де застосовуються як маски, присипки та адсорбенти.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.