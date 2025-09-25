В Україні існують чіткі правила щодо того, хто і за яких умов може бути виключений з військового обліку. Ця процедура важлива для громадян, які більше не підлягають мобілізації. Правильне оформлення документів та внесення даних до реєстру гарантує, що у особи не виникнуть проблеми з обліком чи виїздом за кордон.

Факти ICTV дізнавалися у адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко, що означає непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, та чи можна в такому випадку виїхати за кордон.

За яких умов відбувається виключення з військового обліку

Згідно з частиною 6 статті 37 Закону Про військовий обов’язок та військову службу, виключення з військового обліку проводять у відповідних районних або міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Зараз дивляться

Для військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України це здійснюється у Центральному управлінні або в регіональних органах СБУ, а для військовозобов’язаних і резервістів розвідувальних органів України — у відповідних підрозділах цих органів.

З військового обліку виключаються громадяни України, які:

померли, або визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими відповідно до закону;

припинили громадянство України;

були кандидатами на контрактну службу за частиною десятою статті 20 цього Закону, але не були прийняті на службу;

Закону; звільнені з військової служби за контрактом відповідно до підпунктів “й” або “к” пункту 3 частини п’ятої статті 26

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

Якщо людина потрапляє в будь-яку з цих категорій, вона може подати підтверджуючі документи до Центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) для виключення з обліку.

Якщо громадянина виключають за останніми двома підставами (непридатність або досягнення 60 років), його військовий обліковий документ не вилучається, а в ньому робляться записи про виключення.

До досягнення 60 років цей документ потрібно мати при собі та пред’являти за вимогою працівників ТЦК або поліції.

Непридатність до служби визначається на підставі медичних оглядів і висновку ВЛК. Особи, визнані непридатними, отримують відповідний документ.

Хто виключає з військового обліку

Щоб бути виключеним з військового обліку, потрібно звернутися до ТЦК, вказати підставу виключення та надати відповідні документи. Після цього дані вносяться до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Адвокатка Катерина Аніщенко пояснює, що виключення з військового обліку не відбувається автоматично, адже це роблять працівники Центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Тож для виключення потрібно звертатися до ТЦК з відповідною постановою про непридатність, і саме там вносять дані до реєстру військовозобов’язаних (у народі Оберіг, – Ред).

За словами адвокатки, складнощі можуть виникати у випадку осіб офіцерського складу. Відповідно до наказу Міноборони №402, для виключення офіцера, який має бойовий досвід або пройшов базову військову підготовку, недостатньо мати лише висновок ВЛК, адже потрібна ще й довідка про хворобу. Тільки на основі цих двох документів відбувається внесення до обліку.

Аніщенко зазначає, що в судовій практиці є випадки, коли людина визнана непридатною ВЛК, але зміни не внесені до реєстру. Також іноді трапляються невідповідності, коли у паперовому військовому квитку зазначено, що особа виключена з обліку, а в Оберігу вона досі зазначена як військовозобов’язана.

– Щоб усунути такі помилки, слід повторно звертатися до ТЦК з письмовою заявою. Якщо у внесенні змін відмовляють, необхідно вимагати письмову відмову, адже саме на її основі можна звертатися до суду, – попередила адвокатка.

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку: повторна ВЛК

Якщо особу визнали непридатною до військової служби і виключили з військового обліку, ТЦК не мають права примушувати проходити повторну ВЛК.

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку: хвороби

Повний перелік хвороб, відповідно до яких особу можуть визнати непридатною, зазначений у Наказі №402. Варто наголосити, що сама хвороба не робить особу непридатною до військової служби. Потрібні серйозні функціональні порушення. Лише ВЛК визначає ступінь придатності.

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку: виїзд за кордон

Катерина Аніщенко наголошує, що комунікація з ТЦК часто ускладнена, адже відповіді або відмови можуть не надходити, що затягує процес і змушує звертатися до суду для витребування доказів. Через це особи, які мають документи про непридатність, але все ще позначені у реєстрі як військовозобов’язані, ризикують бути мобілізованими.

Для непридатних до військової служби з виключенням з військового обліку, перетин кордону здійснюється на основі таких документів:

висновку ВЛК про непридатність до військової служби;

військово-облікового документу з позначкою про виключення з обліку.

Але цього недостатньо. Як зазначає адвокатка, на кордоні осіб призовного віку перевіряють через систему Оберіг, тож дані в ній повинні співпадати з інформацією у військовому квитку.

– Іноді трапляються ситуації, коли в паперовому квитку зазначено, що особа виключена з військового обліку, а в системі Оберіг вона досі числиться як військовозобов’язана. У таких випадках людині можуть відмовити у виїзді за кордон, – попередила Катерина Аніщенко.

Тому перед поїздкою Катерина Аніщенко радить завантажити додаток Резерв+, щоб перевірити свій статус і переконатися, що дані у військовому квитку та в реєстрі збігаються.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.