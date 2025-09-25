У ніч проти 25 вересня Росія завдала нових ударів по Україні.

Під обстріли потрапили залізнична інфраструктура на Миколаївщині й Кіровоградщині, а також критичні об’єкти у Вінницькій області.

Тим часом на Генасамблеї ООН пролунали важливі заяви щодо Криму та майбутнього українських переселенців у ЄС.

Факти ICTV зібрали головні новини ночі 25 вересня.

Вибухи у Вінницькій області

Вибухи у Вінницькій області пролунали у ніч роти 25 вересня, коли Росія атакувала область дронами.

Постраждали об’єкти критичної інфраструктури, через що частина міста залишилася без світла та тимчасово зупинявся рух потягів.

Близько 05:30 пожежу, що виникла після вибухів, вдалося ліквідувати.

Жертв серед цивільних і пошкоджених житлових будинків немає.

Знеструмлення на залізниці через удари РФ

Унаслідок обстрілів на Миколаївщині та Кіровоградщині на кількох ділянках залізниці сталося знеструмлення.

Укрзалізниця повідомила, що пасажири поїздів №54/254 Одеса – Дніпро, Кривий Ріг та №8/7 Одеса – Харків перебувають в укриттях. Постраждалих немає.

Проблеми також можуть торкнутися рейсів №51/52 Запоріжжя – Одеса та №148/147 Київ – Одеса. Компанія вже направила резервні тепловози та запевняє, що всіх пасажирів доправлять до місця призначення. Очікуються затримки.

Міжнародні зустрічі Зеленського на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН, де обговорював мир, санкції, підтримку українських дітей та майбутнє співпраці з партнерами.

Південно-Африканська Республіка : Зеленський підтвердив готовність України до переговорів із РФ без попередніх умов. Президент ПАР Сиріл Рамафоса зауважив, що ПАР готова прийняти зустріч

: Зеленський підтвердив готовність України до переговорів із РФ без попередніх умов. Президент ПАР зауважив, що Організація американських держав : на зустрічі з генсеком ОАД Альбертом Рамдіном президент подякував за підтримку України та наголосив на важливості спільної роботи задля справедливого миру.

: на зустрічі з генсеком ОАД президент подякував за підтримку України та наголосив на важливості спільної роботи задля справедливого миру. Панама : із президентом Хосе Раулем Муліно обговорили боротьбу проти російського тіньового флоту. Панама вже скасувала реєстрацію понад 200 танкерів. Також ішлося про повернення українських дітей, викрадених Росією. Україна готує резолюцію в ООН, яка засудить депортацію дітей.

: із президентом обговорили боротьбу проти російського тіньового флоту. Панама вже скасувала реєстрацію понад 200 танкерів. Також ішлося про повернення українських дітей, викрадених Росією. Україна готує резолюцію в ООН, яка засудить депортацію дітей. Бразилія : зі своїм колегою Лулою да Сілвою Зеленський говорив про мирні ініціативи й наголосив, що Росія не демонструє готовності до переговорів. Президент запросив Лулу відвідати Україну.

: зі своїм колегою Зеленський говорив про мирні ініціативи й наголосив, що Росія не демонструє готовності до переговорів. Президент запросив Лулу відвідати Україну. Іспанія : із прем’єр-міністром Педро Санчесом обговорили підтримку ЄС та питання переговорів про членство України в ЄС. Санчес підтвердив готовність допомагати Україні й надалі.

: із прем’єр-міністром обговорили підтримку ЄС та питання переговорів про членство України в ЄС. Санчес підтвердив готовність допомагати Україні й надалі. Сирія : Зеленський та президент Ахмед аш-Шараа підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Україна наголосила на готовності підтримати сирійський народ на шляху до стабільності.

: Зеленський та президент підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Україна наголосила на готовності підтримати сирійський народ на шляху до стабільності. Швеція : зустріч із королем Карлом XVI Густавом була присвячена відбудові України та реформі шкільного харчування. Швеція пообіцяла продовжувати гуманітарну допомогу.

: зустріч із королем була присвячена відбудові України та реформі шкільного харчування. Швеція пообіцяла продовжувати гуманітарну допомогу. НАТО : із генсеком Марком Рютте Зеленський обговорив розширення ініціативи PURL, яка вже зібрала понад $2,1 млрд. Також ішлося про загрози від російських провокацій у повітряному просторі країн Альянсу.

: із генсеком Зеленський обговорив розширення ініціативи PURL, яка вже зібрала понад $2,1 млрд. Також ішлося про загрози від російських провокацій у повітряному просторі країн Альянсу. Франція: із президентом Емманюелем Макроном домовлялися про посилення ППО України, протидію ескалації РФ у Європі та використання заморожених російських активів на користь України.

Зеленський подякував усім партнерам за підтримку й наголосив: Україна хоче миру більше за будь-кого, але для цього необхідний сильний міжнародний тиск на Росію.

Саміт Кримської платформи

Також на полях Генеральної Асамблеї ООН, відбувся саміт Кримської платформи за участі понад 60 делегацій — уперше цей форум вийшов на таку масштабну світову арену.

У виступах наголосили, що саме в Криму почалося системне порушення міжнародних норм: російська анексія позбавила людей частини їхнього життя — не тільки території.

Учасники наголосили, що анексія Криму стала тривожним сигналом для всього світу — вона показала, як легко можна відібрати частину іншої держави, якщо міжнародна спільнота не реагує рішуче.

Україна закликала не допустити нормалізації війни: потрібно пам’ятати про Крим, вимагати притягнення окупанта до відповідальності та відстоювати міжнародне право й базову людську справедливість.

Окремо на саміті виступив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Він попередив, що якщо Крим не буде звільнено від Росії, кримські татари можуть повністю зникнути як самобутній етнос.

За його словами, масштаби переслідувань на півострові в десятки разів перевищують репресії в самій РФ.

З Криму вже виїхали близько 50 тис. кримських татар і до 100 тис. українців.

Натомість півострів заселили понад мільйон громадян Росії, що свідчить про масштабну політику демографічної заміни.

Дрони над аеропортами Данії

Як повідомили місцеві ЗМІ, пізно ввечері середи, 24 вересня, та вночі четверга, 25 вересня, дрони не лише фіксували в аеропорту Ольборга, але й над іншими аеропортами Данії.

Перше спостереження в Ольборзі сталося о 21:44, а о 2:55 ранку було оцінено, що повітряний простір знову відкрито.

Водночас повідомлення про дрони надходили з аеропортів Есб’єрга, Сьоннерборга та Скридструпа, а також над північним районом Есб’єрга.

Жоден із дронів збити не вдалося.

Поліція співпрацює з PET та Збройними силами Данії для з’ясування всіх обставин. За попередніми оцінками, небезпеки для цивільного населення не було.

Загибель журналістки Вікторії Рощиної: нові деталі

Українська журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року у СІЗО №3 міста Кізел (РФ), куди її перевезли з Таганрога за кілька днів до смерті.

Вона понад рік перебувала у російському полоні, де зазнавала катувань.

Свідки розповідають про жахливі умови утримання, сліди побоїв та тортур електрострумом.

Тіло Рощиної передали Україні у стані, який не дозволяв провести повноцінну експертизу.

Журналісти встановили ймовірних причетних керівників СІЗО у Кізелі, які досі працюють там.

В Україні запустили освітні гранти у Дії

Відтепер першокурсники-контрактники можуть підтвердити в застосунку Дія сертифікат на оплату навчання.

Розмір гранту залежить від результатів НМТ:

150+ балів — 17 тис. грн ;

; 170+ балів — 25 тис. грн.

Гроші перераховуються безпосередньо університету.

Якщо студент уже оплатив навчання, після отримання гранту кошти можна буде повернути через заклад.

ЄС готує завершення тимчасового захисту українців

Рада ЄС затвердила рекомендації щодо того, як країнам-членам слід поступово завершувати режим тимчасового захисту українців після війни.

Йдеться про поетапний перехід, щоб дати час і урядам, і людям підготуватися до повернення.

Зокрема, рекомендується:

дозволити дітям завершити навчальний рік у школах;

надати можливість українцям змінювати статус (наприклад, на підставі роботи чи навчання);

створити програми добровільного повернення з підтримкою у житлі та медицині.

У ЄС наголосили, що захист залишається свідченням солідарності, але він тимчасовий.

Інцидент з ескалатором Трампа в ООН: нові деталі

23 вересня в будівлі ООН трапився курйозний інцидент: ескалатор, на який ступили президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія, раптово зупинився.

За словами речника ООН Стефана Дюжарріка, це сталося через відеооператора, який рухався задом уперед для зйомки.

Він міг випадково активувати систему безпеки.

Трамп пізніше жартома заявив, що від ООН отримав поганий ескалатор і поганий телесуфлер.

Водночас Білий дім закликав провести розслідування інциденту.

ЗСУ збили російський Су-34

Уранці 25 вересня близько 04:00 українські захисники знищили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, літак здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя та застосовував керовані авіабомби.

Інформацію про збиття Су-34 вже підтвердила українська сторона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

