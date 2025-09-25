У Нью-Йорку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поспілкувався з державним секретарем США Марко Рубіо.

Сибіга зустрівся з Рубіо: що обговорювали

У Нью-Йорку Сибіга та Рубіо обговорили втілення домовленостей президентів України та США.

– Завершив цей день (третій день Генасамблеї ООН, – Ред.) важливою трансатлантичною зустріччю всіх союзників НАТО та України на запрошення держсекретаря США Марко Рубіо. Висловив вдячність за принципову позицію президента США Дональда Трампа. Обговорили подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на РФ. Після зустрічі мав нагоду поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів, – написав Сибіга у Facebook.

До того ж, міністр запросив Рубіо відвідати Україну у зручний час і зауважив, що його запрошення було прийняте.

Він зазначив, що третій день перебування на полях Генасамблеї ООН був днем “принциповості та твердості на шляху до миру”.

– День, який дійсно дав відчуття, що ми не одні. День, який підтвердив, що правда на нашому боці. Завтра продовжимо роботу задля конкретних результатів для України, – зазначив міністр.

Нагадаємо, що 24 вересня на сесії високого рівня Генасамблеї ООН виступив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що зупинити кремлівського диктатора Володимира Путіна та його війну проти України простіше і дешевше зараз. За його словами, світу необхідно примусити Росію до миру.

