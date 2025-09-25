Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще 17 дітей та підлітків.

Повернення 17 дітей і підлітків з окупації

Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, це відбулося у рамках гуманітарної програми Bring Kids Back UA.

За його словами, 17-річного хлопця серед ночі російські військові забрали на багатогодинний допит під прицілами автоматів – без присутності батьків чи будь-яких законних представників.

Зараз дивляться

Йому погрожували та залякували через його проукраїнську позицію, стверджує Єрмак.

Водночас 16-річній дівчині погрожували відібрати її у матері за відмову від російських документів і навчання за окупаційною програмою.

Як зазначив керівник Офісу президента, 15-річний хлопець і його 13-річна сестра дивом вижили після обстрілу касетними боєприпасами.

Згодом окупанти поставили їх перед вибором: або діти йдуть до російської школи, або родина змушена залишити дім.

Андрій Єрмак повідомив, що зараз всі діти вже перебувають у безпеці. За його словами, вони отримують психологічну підтримку та можуть розпочати нове життя у вільній Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.