Україна повернула з окупації ще 17 дітей, яким погрожували росіяни
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще 17 дітей та підлітків.
Повернення 17 дітей і підлітків з окупації
Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, це відбулося у рамках гуманітарної програми Bring Kids Back UA.
За його словами, 17-річного хлопця серед ночі російські військові забрали на багатогодинний допит під прицілами автоматів – без присутності батьків чи будь-яких законних представників.
Йому погрожували та залякували через його проукраїнську позицію, стверджує Єрмак.
Водночас 16-річній дівчині погрожували відібрати її у матері за відмову від російських документів і навчання за окупаційною програмою.
Як зазначив керівник Офісу президента, 15-річний хлопець і його 13-річна сестра дивом вижили після обстрілу касетними боєприпасами.
Згодом окупанти поставили їх перед вибором: або діти йдуть до російської школи, або родина змушена залишити дім.
Андрій Єрмак повідомив, що зараз всі діти вже перебувають у безпеці. За його словами, вони отримують психологічну підтримку та можуть розпочати нове життя у вільній Україні.