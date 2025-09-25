В Україні за ініціативою Міністерства оборони уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку.

Автоматична постановка і зняття з військового обліку

Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487), повідомляє Міністерство оборони України.

Підлітки, яким виповнилося 17 років, тепер можуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+ (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста), не відвідуючи ТЦК і СП.

Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

– Громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично, – йдеться у повідомленні.

У заяві наголошується, що це зменшить кількість ручних операцій, а також потребу громадянам відвідувати ТЦК і СП.

У Міноборони наголошують, що планується автоматизація процедури зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Керівники органів держави чи місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом семи днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

