Втрати ворога на 25 вересня: ліквідовано ще 940 окупантів та літак Су-34
Втрати ворога на 25 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 940 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 310-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,105 млн.
Втрати ворога на 25 вересня 2025 року
- особового складу / personnel – близько / about 1105490 (+940) осіб / persons
- танків / tanks – 11201 (+0) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23287 (+2) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33133 (+38) од
- РСЗВ / MLRS – 1501 (+5) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1222 (+4) од
- літаків / aircraft – 427 (+1) од
- гелікоптерів / helicopters – 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 63235 (+415)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 62736 (+120)
- спеціальна техніка / special equipment – 3975 (+2).
Зауважимо, що російський літак Су-34, який скидав керовані авіабомби на Запоріжжя, вдалося збити близько 04:00 25 вересня.
Приземлили ворожий Су-34 українські захисники на Запорізькому напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
