Втрати ворога на 25 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 940 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 310-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,105 млн.

Втрати ворога на 25 вересня 2025 року

особового складу / personnel – близько / about 1105490 (+940) осіб / persons

танків / tanks – 11201 (+0) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23287 (+2) од

артилерійських систем / artillery systems – 33133 (+38) од

РСЗВ / MLRS – 1501 (+5) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1222 (+4) од

літаків / aircraft – 427 (+1) од

гелікоптерів / helicopters – 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 63235 (+415)

крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+0)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 62736 (+120)

спеціальна техніка / special equipment – 3975 (+2).

Зауважимо, що російський літак Су-34, який скидав керовані авіабомби на Запоріжжя, вдалося збити близько 04:00 25 вересня.

Приземлили ворожий Су-34 українські захисники на Запорізькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 310-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

