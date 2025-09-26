У Повітряних силах Збройних сил України створюють новий рід військ – безпілотні системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Безпілотні системи ППО: що відомо про нові війська

Він наголосив, що захист мирних жителів, критичних об’єктів та інфраструктури від повітряних атак ворога – головний пріоритет для уряду, президента і Сил оборони.

– Для того щоб вирішити це питання, поряд зі збільшенням кількості комплексів протиповітряної оборони, ми розвиваємо й інші напрями, які дають ефективність у боротьбі з засобами повітряного нападу противника. Ми вже в процесі створення нового роду військ у наших Повітряних силах – це безпілотні системи протиповітряної оборони, – сказав Сирський під час спілкування з журналістами.

Головнокомандувач пояснив, що йдеться про дрони‑перехоплювачі та платформи іноземного виробництва, які демонструють високу ефективність у знищенні ударних дронів типу Шахед.

За його словами, ці системи забезпечують знищення Шахедів із ефективністю 70% і більше.

– Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами. Ми вже їх застосовуємо, збільшуємо кількість (радіолокаційних) станцій, нарощуємо чисельність, проводимо підготовку персоналу. Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати, – заявив Сирський.

Збільшення кількості бойових гелікоптерів

Головнокомандувач розповів про інші напрями посилення повітряного захисту.

Зокрема, йдеться про нарощування кількості бойових гелікоптерів, які також показують високу ефективність у боротьбі з ударними дронами.

– Залежно від погоди, наші вертольоти інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках. Тому ми цей напрям також масштабуємо. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах, – повідомив головком.

Іншим важливим напрямом, за словами Сирського, є легкомоторна авіація з кулеметними установками.

– Вона також засвідчує свою ефективність у боротьбі з Шахедами. Ми вивчаємо питання придбання спеціалізованих легкомоторних літаків з цією метою, – додав він.

Триває робота з посилення і кількісного, і якісного потенціалу засобів радіоелектронної боротьби.

– Наше завдання – забезпечити три-, чотирикратне перекриття об’єктів (засобами РЕБ). Усе, що є для нарощення нашого радіолокаційного поля, ми використовуємо, інтегруємо все в єдину систему. У нас є системи автоматизованого керування. Створюються рубежі перехоплення. Зокрема, дрони починають перехоплюватися вже на першому рубежі, щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення, – наголосив головком.

