Втрати ворога на 26 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 940 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 311-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 106 430 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 26 вересня 2025

особового складу – близько 1 106 430 (+940) осіб;

танків – 11 203 (+2);

бойових броньованих машин – 23 287;

артилерійських систем – 33 147 (+14);

РСЗВ – 1 501;

засобів ППО – 1 222;

літаків – 427;

гелікоптерів – 345;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63 569 (+334);

крилатих ракет – 3 747;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 818 (+82);

спеціальної техніки – 3 975.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 311-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

