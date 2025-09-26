Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 26 вересня: мінус ще 940 окупантів, два танки і 14 артсистем
Втрати ворога на 26 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 940 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 311-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 106 430 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 26 вересня 2025
- особового складу – близько 1 106 430 (+940) осіб;
- танків – 11 203 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 287;
- артилерійських систем – 33 147 (+14);
- РСЗВ – 1 501;
- засобів ППО – 1 222;
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 345;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63 569 (+334);
- крилатих ракет – 3 747;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 818 (+82);
- спеціальної техніки – 3 975.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 311-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
