Президент України Володимир Зеленський доручив збільшувати кількість контрактників у Силах оборони за підсумками Ставки верховного головнокомандувача.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні за підсумками подій у п’ятницю, 26 вересня.

Зеленський про збільшення контрактів в армії

– Провів Ставку. Зокрема, щодо контрактів у нашій армії – я доручив збільшувати контрактний складник, – сказав Зеленський.

За його словами, були доповіді Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки Міністерства оборони України про російське виробництво зброї, їхню промисловість загалом, а також паливний комплекс.

Президент зазначив, що українська сторона намітила нові завдання.

Зараз такий час, що світ бачить: РФ перейшла у стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, економіці та суспільству, переконаний глава держави.

На його думку, критичне питання – не знижувати тиску на Росію за повномасштабну війну проти України.

Зокрема, працюють санкції, обмеження торгівлі з Росією та схем, які використовують і на яких заробляють, стверджує Зеленський.

Він розповів, що Україна очікує на затвердження 19-го пакета санкцій Європейського Союзу.

Водночас Київ очікує на кроки Сполучених Штатів Америки. Зеленський зазначив, що Україна цінує позицію президента США Дональда Трампа про тих у Європі, хто досі купує російську нафту та проводить політику залежності від схем РФ.

– Сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО та поважатимуть президента США. Зараз ніхто у Європі не бачить від Угорщини такої поваги, – сказав президент.

Він наголосив, що Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись у бік Росії.

Близький Схід готовий працювати з Європою. На думку Володимира Зеленського, кожна нація в Європі може стати сильнішою без Росії.

