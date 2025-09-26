Зеленський доручив збільшувати кількість контрактників у ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський доручив збільшувати кількість контрактників у Силах оборони за підсумками Ставки верховного головнокомандувача.
Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні за підсумками подій у п’ятницю, 26 вересня.
Зеленський про збільшення контрактів в армії
– Провів Ставку. Зокрема, щодо контрактів у нашій армії – я доручив збільшувати контрактний складник, – сказав Зеленський.
За його словами, були доповіді Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки Міністерства оборони України про російське виробництво зброї, їхню промисловість загалом, а також паливний комплекс.
Президент зазначив, що українська сторона намітила нові завдання.
Зараз такий час, що світ бачить: РФ перейшла у стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, економіці та суспільству, переконаний глава держави.
На його думку, критичне питання – не знижувати тиску на Росію за повномасштабну війну проти України.
Зокрема, працюють санкції, обмеження торгівлі з Росією та схем, які використовують і на яких заробляють, стверджує Зеленський.
Він розповів, що Україна очікує на затвердження 19-го пакета санкцій Європейського Союзу.
Водночас Київ очікує на кроки Сполучених Штатів Америки. Зеленський зазначив, що Україна цінує позицію президента США Дональда Трампа про тих у Європі, хто досі купує російську нафту та проводить політику залежності від схем РФ.
– Сподіваємося, що в Угорщині почують ключового союзника в НАТО та поважатимуть президента США. Зараз ніхто у Європі не бачить від Угорщини такої поваги, – сказав президент.
Він наголосив, що Америка готова заповнити ринок Європи енергоресурсами так, щоб нікому не було потрібно навіть дивитись у бік Росії.
Близький Схід готовий працювати з Європою. На думку Володимира Зеленського, кожна нація в Європі може стати сильнішою без Росії.