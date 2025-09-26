Якщо Україна у разі припинення вогню не поверне окуповані території силою, це питання вирішуватиметься у майбутньому дипломатичним шляхом, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про повернення окупованих територій

Глава держави Володимир Зеленський в інтерв’ю для Axios заявив, що Україна не погодиться на територіальні поступки і не визнає російську владу на окупованих територіях.

– Ми ніколи не визнаємо ці території, які тимчасово окуповані, територіями Росії. Ми не можемо цього зробити, – сказав Зеленський.

Водночас президент не виключив варіант компромісу, який, як він вважає, буде вигідним “для всіх”. Зокрема, йдеться про повернення ТОТ у майбутньому, якщо відвоювати ці території у ворога зброєю не вийде.

– Якщо завтра буде припинення вогню, усі зупиняться, і якщо у нас не буде сил повернути ці території, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом, а не зброєю. І я думаю, що це хороший компроміс для всіх, – зазначив Зеленський.

Також він додав, що такі речі Україна має вирішувати шляхом діалогу і “з меншими втратами”.

