Ізраїльський історик і публіцист Ювал Ноа Харарі вказав на кілька важливих ознак того, що наразі саме Україна, а не Росія, виграє війну, хоча Кремль активно намагається створити інше враження.

Про це він написав у колонці у газеті Financial Times під назвою Чому Україна виграє війну, який Факти ICTV наводять у трохи скороченому варіанті.

Чому Україна виграє війну

Всупереч твердженням російської пропаганди, Україна досі перемагає у війні. Навіть президент США Дональд Трамп, який у лютому 2025 року повчав президента України Володимира Зеленського, що той повинен поступитися вимогам Росії, бо “у вас немає козирів”, цього тижня заявив, що “Україна за підтримки ЄС має всі можливості боротися і перемагати”.

У 2014 році Росія окупувала Крим та частину сходу України. 24 лютого 2022-го вона розпочала повномасштабний наступ, прагнучи захопити всю країну.

Багато хто очікував швидкої поразки України, навіть союзники радили Зеленському евакуюватися. Та він залишився в Києві, заявивши: Мені потрібні боєприпаси, а не транспорт. Українська армія відбила атаку на столицю, а влітку провела контрнаступ, звільнивши великі території Харківщини й Херсонщини.

Відтоді лінія фронту майже не змінилася. Росіяни намагаються створити враження, що вони невпинно просуваються вперед, але насправді з весни 2022 року Росія не здобула жодної стратегічної цілі – ні Києва, ні Харкова, ні Херсона.

У 2025 році, втративши 200–300 тис. солдатів убитими та пораненими, російська армія змогла захопити лише близько 0,6 % території України в прикордонній зоні. За такими темпами їй знадобилося б близько 100 років і десятки мільйонів жертв, аби підкорити всю країну. У серпні 2025-го Росія контролювала навіть менше території, ніж у серпні 2022-го, вказує Харарі.

Ситуація росіян нагадує західний фронт у Першу світову

Харарі проводить аналогію з Першою світовою, коли, як вказує, безжальні генерали пожертвували десятками тисяч солдатів, щоб завоювати кілька кілометрів брудних руїн.

Патріотичні газети часто применшували безглуздість дій, публікуючи карти з перебільшеними “успіхами”. Як пояснював історик Тобі Такер, у Першу світову використовували завеликий масштаб, щоб просування виглядали значними, хоча насправді вони були мізерними. Те саме бачимо і з нинішніми російськими “просуваннями”.

– Для України з військової точки зору доцільно здійснювати тактичні відступи та зберігати свої сили і життя своїх солдатів, дозволяючи росіянам виснажувати себе дороговартісними атаками за незначні здобутки. Правда полягає в тому, що Україні вдалося змусити Росію зупинитися, – вважає Харарі.

Нещодавно австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян зауважив: уявімо, що США за три роки після вторгнення в Ірак у 2003-му захопили б лише 20 % території, втративши мільйон солдатів. Хто назвав би це перемогою?

Харарі додає, що на морі досягнення України також були вражаючими. 24 лютого 2022 року російський Чорноморський флот мав перевагу, але Україна змогла протистояти — найвідоміший епізод на Зміїному, коли російський крейсер Москва закликав українців здатися, а у відповідь почув: Російський військовий корабель, йди на х**.

Хоча Зміїний швидко захопили, у червні 2022 року Україна його відбила. До того часу крейсер Москва та численні російські кораблі вже лежали на дні, а завдяки ракетам і дронам українці позбавили Росію переваги на морі, змусивши її флот ховатися в далеких гаванях.

– У повітрі Росія також зазнала поразки. Якщо в 12-денній війні проти Ірану в червні 2025 року Ізраїль завоював контроль над іранським небом приблизно за 36 годин, не втративши жодного пілотованого літака, то Росія досі не змогла завоювати контроль над українським небом, – пише він.

Він додає, що російські повітряні сили зазнали нищівних втрат – не в останню чергу через український удар по стратегічних бомбардувальниках у червні.

Росія у відповідь застосувала ракети та дрони для тероризування українських міст. Україна дронами успішно вражала аеродроми та інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи, за сотні кілометрів від кордону з Росією.

– Українці досягли всього цього без будь-якого прямого військового втручання ззовні. Наразі єдиною третьою стороною, яка безпосередньо втрутилася у війну, є Північна Корея, яка відправила понад 10 тис. солдатів воювати на боці Росії, – вказує Харарі.

Країни НАТО надали Україні значну підтримку у вигляді зброї та інших ресурсів, але жодні війська НАТО офіційно не брали участі в бойових діях.

До 24 лютого 2022 року, вказує Харарі, і тривалий час після НАТО обмежувало постачання Україні важкого озброєння, деякі обмеження діють і досі. Попри це, у 2022 році українці перемогли в Києві, Харкові та Херсоні.

Якби підтримка була повною з самого початку, війну можна було б виграти до кінця 2022-го або літа 2023-го, до того, як Росія змогла б відтворити свою армію та військову економіку.

Як розвиватиметься війна в Україні далі

На думку Харарі, це передбачити неможливо, адже все залежатиме від майбутніх рішень.

– Але в одному важливому аспекті перемога України вже є вирішальною і незворотною. Війна — це продовження політики іншими засобами. Війну виграє не та сторона, яка завойовує більше території, руйнує більше міст або вбиває більше людей. Війну виграє та сторона, яка досягає своїх політичних цілей. А в Україні вже очевидно, що Путін не досяг своєї головної військової мети — знищення української нації, – наголошує історик.

У своїх промовах і есе Путін стверджував, що Україна ніколи не була справжньою нацією. У липні 2021 року він опублікував есе Про історичну єдність росіян і українців, де називав Україну фальшивою державою, створеною іноземними силами, і розпочав війну, щоб довести світові, що української нації не існує, що українці насправді нібито є росіянами і що, якби їм випала така можливість, вони з радістю приєдналися б до “Матері-Росії”.

Ніхто не знає, скільки ще людей загине через марення і амбіції Путіна, але одне стало абсолютно зрозумілим для всього світу: Україна є цілком реальною нацією, і мільйони українців готові боротися з усіх сил, щоб залишитися незалежними від Росії, наголошує Харарі.

Підсумовуючи, він додав, що нації не складаються з грудок землі чи крапель крові. Вони складаються з історій, образів і спогадів у свідомості людей. Незалежно від того, як розвиватиметься війна в найближчі місяці, пам’ять про російське вторгнення, російські звірства та українські жертви продовжуватиме підтримувати український патріотизм для наступних поколінь.

