На кінець минулої доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Росіяни завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 101 керовану авіабомбу.

Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025

Втрати ворога на 27 вересня

особового складу – близько 1 107 400 (+970) осіб,

танків – 11 204 (+1) од,

бойових броньованих машин – 23 288 (+1) од,

артилерійських систем – 33 186 (+39) од,

РСЗВ – 1502 (+1) од,

засобів ППО – 1223 (+1) од,

літаків – 427 од,

гелікоптерів – 345 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63 931 (+362) од,

крилатих ракет – 3747 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 62 909 (+91) од,

спеціальної техніки – 3977 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 312-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

