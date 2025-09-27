Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Карта бойових дій на 27 вересня 2025 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Росіяни завдали одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 101 керовану авіабомбу.
Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025
Втрати ворога на 27 вересня
- особового складу – близько 1 107 400 (+970) осіб,
- танків – 11 204 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 288 (+1) од,
- артилерійських систем – 33 186 (+39) од,
- РСЗВ – 1502 (+1) од,
- засобів ППО – 1223 (+1) од,
- літаків – 427 од,
- гелікоптерів – 345 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63 931 (+362) од,
- крилатих ракет – 3747 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 909 (+91) од,
- спеціальної техніки – 3977 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 312-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
