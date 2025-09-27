Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде контрольовано експортувати зброю, яка є в залишку у виробництві та якої не буде у дефіциті для української армії.

Про це він заявив під час брифінгу для журналістів.

Зеленський про експорт української зброї

— Щодо питання контрольованого експорту різної зброї, з якої не буде дефіциту для української армії – саме так ми підходимо до цього питання. Пріоритет – Збройні сили України, а там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії того чи іншого не потрібно більше, то цей залишок ми можемо експортувати, – пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна може отримувати гроші від цього експорту і витрачати їх на дефіцитні дрони.

— Така система всіх влаштовує, армію влаштовує. Я не впевнений, що всіх наш бізнес влаштовує, вони хочуть одразу все всюди продавати, але безумовно наш пріоритет це наповнення української армії, – зауважив він.

За словами Зеленського, експорт буде контрольований до кінця війни, є представництво у Європі, США, Близькому Сході.

— У мене вже є пропозиції кількох африканських країн. Скажу чесно, ми вже обрали країну, ну і ще подивимося, там у нас великий є запит щодо представництва в Африці, – додав президент.

На брифінгу Зеленський також повідомив, що система протиповітряної оборони Patriot з Ізраїлю вже місяць працює в Україні, а ще дві такі системи країна отримає восени.

