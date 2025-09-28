Протягом дня тривала ліквідація наслідків російської масштабної атаки на Україну – у Запоріжжі, у Києві, у Київській області, у інших наших регіонах.

Унаслідок удару постраждало понад 80 людей, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Масштабна атака на Україну 28 вересня: наслідки

– Більшість уражень – це звичайні будинки, це цивільні об’єкти. Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них – одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким, – зазначив президент.

Він додав, що у Києві серед уражених об’єктів – Інститут Стражеска – це Інститут кардіології, один із провідних медичних закладів нашої країни та всього нашого регіону в Європі.

– Там двоє загиблих, значні пошкодження однієї з будівель. Відновлення має бути якомога швидшим, і уряд повинен з цим допомогти, – зазначив глава держави.

За його даними, загалом тільки в Києві зафіксовані пошкодження на тридцяти двох локаціях.

Скільки людей постраждало на Запоріжжі

Російський удар по Запоріжжю був надзвичайно жорстоким, зазначив Зеленський. Обійшлося без загиблих, проте майже 40 людей постраждали. Усім надається допомога.

– Я хочу подякувати кожному, хто залучений до рятувальних операцій. Усім дякую нашим працівникам ДСНС України, “екстренці”, лікарям, медичним сестричкам, поліцейським, дякую комунальним службам, – сказав президент.

За його словами, ворог бив також по енергетичних об’єктах.

– Це вже, на жаль, традиційна російська тактика – Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом, – зазначив Зеленський.

Санкції мають вдарити по торгівлі енергоресурсами РФ

Президент наголосив на постійних атаках Росії протягом останніх тижнів, коли тривала Генасамблея ООН.

За його словами, Росія використовувала цей час для щоденних, а часто й погодинних ударів по Україні, які він назвав “дуже підлими”.

– Саме це характеризує Росію – те, що вони роблять, а не те, що вони говорять, – наголосив Зеленський.

Він додав, що Росія відкинула всі реальні пропозиції миру й заслужила “дійсно жорсткий тиск”.

– На тижні очікуємо рішень Європи щодо такого тиску – щонайменше новий пакет санкцій має бути, 19-й пакет. Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії, – зазначив президент.

За даними розвідки, Росія використовує танкери для запуску та керування дронами, спрямованими проти європейських країн.

Це свідчить про необхідність закриття Балтійського моря та інших морських шляхів для російських танкерів, щонайменше для тіньового флоту.

Переговори зі світовими лідерами

Зеленський підкреслив важливість підтримки з боку США та інших партнерів. Він повідомив, що обговорював із Дональдом Трампом можливі кроки, які могли б підштовхнути Росію до зупинення війни.

Президент подякував президенту Фінляндії за підтримку та розповів про координацію контактів з партнерами, зокрема з США, для поступового просування до фіналізації гарантій безпеки, які допоможуть стримати агресію РФ.

Він також переговорив з прем’єр-міністром Норвегії.

Потреба у ППО та програма PURL

Президент повідомив, що сьогоднішній російський удар включав понад 500 дронів, з яких близько 350 – Шахеди, 48 ракет, у тому числі дві аеробалістичні.

Тому протиповітряна оборона України залишається зараз пріоритетом. Зеленський подякував партнерам, зокрема Норвегії, за допомогу у зміцненні обороноздатності країни.

Він також розповів про програму PURL, яка дозволяє Україні купувати американську зброю за кошти партнерів НАТО.

У програмі вже беруть участь шість держав – Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина та Канада. Ще шість країн – Литва, Латвія, Естонія, Люксембург, Бельгія та Ісландія – заявили про готовність приєднатися.

За словами Зеленського, це допомагає Україні отримувати ракети для систем Петріот та Хаймарс і зміцнювати оборону.

