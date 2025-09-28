Європейські політики та урядовці відреагували на масований російський обстріл України вночі 28 вересня. Внаслідок ворожої атаки є загиблі у Києві, щонайменше 64 поранених у Києвській області та Запоріжжі. Загалом наслідки атаки РФ у 11 областях.

Факти ICTV зібрали реакцію політиків на російський обстріл України 28 вересня.

Європейські політики про обстріл України 28 вересня

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що масована атака на Україну показує, якими фальшивими є наративи Росії про війну, і вкотре показує світові справжнє обличчя РФ.

– Настав час схвалити наступний пакет санкцій ЄС і продовжувати тиснути на військову машину Росії, – написав Александр Стубб у соцмережі Х.

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що нічний обстріл України 28 вересня був обдуманою і навмисною ескалацією, спрямованою на терор цивільного населення. За його словами, цією атакою Росія відчайдушно намагається приховати свою стагнацію (відсутність руху) на полі бою.

– Європа повинна припинити купувати російський газ і нафту, посилити всебічний тиск на Росію та надати Україні надійну протиповітряну оборону, – написав Кястутіс Будріс у соцмережі Х.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс наголосив, що мир із Росією можливий лише за допомогою посилення військової сили та тиску.

– Протягом кількох місяців Україна пропонує негайне припинення вогню. Путін відповів на це лише агресією та терором. Зараз відбувся черговий масовий напад (близько 500 дронів та 40 ракет), зокрема на Київ, – написав міністр.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нагадав, що минув вже понад місяць із дня проведення зустрічі Дональда Трампа та Путіна на Алясці, і стало ясно – Путін хоче терору, а не миру.

– Наша безпека вирішується в Україні. Як міністр закордонних справ, я продовжуватиму відстоювати чеську ініціативу щодо боєприпасів, яка стала основою оборони Європи, – написав він у соцмережі Х.

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже зауважила, що Росія продовжує бомбити цивільне населення, людей похилого віку та дітей. За її словами, єдиний спосіб зупинити Росію – це послабити її військовий потенціал й одночасно постачати Україні відповідну зброю, якою б вона могла ефективніше атакувати законні військові цілі та захищати себе.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес наголосив, що засуджує масовані та хаотичні атаки Росії на Україну. Він зауважив, що сотні російських безпілотників та балістичних ракет призвели до нових жертв та руйнування в житлових районах.

– Перед обличчям невпинного терору ми залишаємося єдиними та непохитними у нашій підтримці оборони України, – сказав Хосе Мануель Альбарес.

Міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Девід ван Віл заявив, що знову Росія вдарила по Києву та інших регіонах України, і знову, на жаль, є жертви та поранені.

За словами міністра, Росія все ще не хоче миру, тому Нідерланди разом із партнерами продовжуватимуть підтримувати Україну та посилювати тиск на РФ.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе наголосив, що Україна мужньо чинить опір постійним, безжальним, цілодобовим атакам.

– Рада Європи вас не підведе, – написав Ален Берсе у соцмережі X.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна зауважив, поки світ збирається на Генассамблею ООН, щоб підтримати дипломатію та принципи Статуту ООН, Росія відповідає жорстокістю, запускаючи 12-годинний обстріл дронами та ракетами по Україні.

– Досить вагань. Відповідь має бути негайною і безжальною: посилення санкцій, введення мит, розрив відносин. Ізоляція має бути повною, – наголосив очільник МЗС Естонії.

Член Сенату Іспанії, президент ПО ОБСЄ Пере Джоан Понс заявив, що нажаханий жорстоким 12-годинною атакою Росії на Україну, зокрема на Київ, Запоріжжя та інші регіони.

– Як президент ПА ОБСЄ, я закликаю до негайного припинення агресії Москви та відновлення мирних зусиль, – написав Пере Джоан Понс у соцмережі.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що Україна пережила ще одну ніч масованих повітряних атак на українські міста.

– Повторні удари по житлових будинках, по домівках, де сплять діти. Наша підтримка України незмінна. Росію необхідно змусити припинити свою жорстоку війну, – заявила Еліна Валтонен.

Духовний радник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс закликав до об’єднання на тлі масованої російської атаки на Україну.

– Україна перебуває під безжальним ракетним обстрілом. Сили Путіна запускають дрони. Київ у вогні. Будинки горять. Від вибухів дрижать вулиці. Сили протиповітряної оборони намагаються захистити невинних людей. Ось таке життя, коли твій сусід стає божевільним, – зауважив пастор.

Він поставив собі питання, як людство пройде це випробування , коли зло так відкрито виривається назовні – як протистояти і перемогти?

