Сьогодні, 28 вересня, в Україні відзначають День машинобудівника та Всеукраїнський день дошкілля, які традиційно припадають на четверту неділю вересня.

Також на цю дату припадають дні народження українських міст Мелітополь та Нова Каховка.

У світовому календарі 28 вересня позначене низкою подій – це Всесвітній день мігрантів і біженців, Міжнародний день людей з порушеннями слуху, Всесвітній день сітківки, Міжнародний день загального доступу до інформації та Всесвітній днем річок. Крім того, у світі відзначають тепле родинне свято – Міжнародний день дочок.

Для православних вірян це день пам’яті преподобного Харитона Сповідника та собор преподобних отців Києво-Печерських (Ближніх печер).

Факти ICTV зібрали всі головні події 28 вересня — дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна та не можна робити цього дня, а також, хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 28 вересня 2025 року

Православні віряни вшановують собор преподобних отців Києво-Печерських, які спочили в Антонієвих (Ближніх) печерах, а також пам’ять преподобного Харитона Сповідника.

Києво-Печерська лавра є однією з головних святинь України. Саме подвиги преподобних отців Печерських зробили її відомою усьому православному світу. У Ближніх печерах, що з’явилися ще у 1057 році за ігумена Варлаама, зберігаються мощі понад 120 святих – це найбільша кількість православних покровителів в одному монастирі у світі.

У цей же день згадують преподобного Харитона Сповідника, що жив у місті Іконії (сучасна Туреччина), сповідував християнську віру під час гонінь і зазнав жорстоких катувань, але врятувався у дивовижний спосіб.

Після звільнення Харитон заснував у Палестині кілька монастирів, серед яких Фаранська лавра, і склав суворий чернечий устав. Наприкінці життя він усамітнився в пустелі, але залишався духовним наставником братії. Помер у глибокій старості та був похований у монастирі, створеному на місці свого чудесного спасіння.

Який сьогодні, 28 вересня 2025 року, день в Україні

28 вересня в Україні відзначають День машинобудівника. Це професійне свято встановлене указом президента у 1993 році та щороку припадає на четверту неділю вересня.

Машинобудування – одна з провідних галузей промисловості країни, що охоплює авіакосмічну сферу, автомобілебудування, суднобудування, виробництво електроніки й приладів та забезпечує роботою сотні тисяч українців.

Сьогодні відзначають і Всеукраїнський день дошкілля. Свято, започатковане у 2011 році, підкреслює важливу роль вихователів і всього колективу дитячих садків у формуванні нового покоління.

Дошкільні заклади України виховують сотні тисяч дітей у складних воєнних умовах, а професія вихователя потребує особливого покликання, терпіння та відданості.

Крім того, цього дня святкують День міста Мелітополь у Запорізькій області та День міста Нова Каховка на Херсонщині. Попри тимчасову окупацію цих населених пунктів російськими військами, вони залишаються невіддільною частиною України та символами незламності.

Хто святкує день ангела 28 вересня 2025 року

28 вересня іменини відзначають чоловіки на ім’я Валентин, В’ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап та Федір.

Серед жінок цього дня святкують Ганна, Марія, Тетяна, Уляна та Юліана.

Що не можна робити 28 вересня 2025 року

Сваритися та лаятися – це може спричинити проблеми з горлом чи диханням.

Скаржитися та ділитися планами.

Прибирати та займатися важкою хатньою роботою – тож маєте офіційний привід відпочити цієї неділі.

Їсти ягоди – вважалося, що цього дня вони можуть “вбирати” нечисту силу.

Повертатися за забутими речами чи ходити в гості.

Що можна робити сьогодні

28 вересня підходить для рукоділля чи невеликих домашніх справ. День вважається сприятливим для торгівлі та хірургічних операцій.

Добре займатися освітою, здобуттям нових знань і передачею досвіду іншим. Це вдалі дні для викладачів та учнів, для тих, хто прагне набути нових навичок. Поради важливо давати лише тоді, коли їх справді просять.

Також у стосунках цього дня особливу роль відіграють слова любові та компліменти. Вони здатні зміцнити взаємини та гармонізувати атмосферу.

Народні прикмети на 28 вересня 2025 року

Рано почервоніла калина – на ранню й люту зиму.

Якщо дерева зацвіли вдруге – осінь буде довгою й теплою.

Листя берези швидко опадає – на холодну зиму.

Ясне небо – взимку випаде багато снігу.

