Президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій були присутніми виробники української далекобійної зброї.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 29 вересня 2025 року.

Зеленський про технологічну Ставку 29 вересня

– Провів Технологічну Ставку. На Ставці були виробники нашої далекобійної зброї. Ключове питання – обсяги виробництва, – розповів президент України.

За його словами, сьогодні у розмові були представники Міністерства оборони України та інші урядовці, Сил оборони та безпеки, а також усі основні компанії – виробники українських дронів і ракет.

Зараз дивляться

На думку президента, саме такий формат працює найкраще – коли всі в одній розмові, усі залучені до підготовки важливих рішень, кого це дійсно стосується, усі мають змогу донести реальну інформацію і не мають змоги збрехати.

Глава держави зазначив, що дійсно були розходження в оцінках українського потенціалу виробництва і реальної спроможності компаній.

– Учора та сьогодні я детально спілкувався з нашими виробниками. І потім були всі, хто відповідає з боку держави за контракти та фінансування, – сказав Зеленський.

Він переконаний, що треба виробляти максимум, а українські виробничі можливості ще далекі від заповнення.

– Українське фінансування ми направляємо так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення й могла його повністю реалізувати. Партнери допомагають нам із фінансами, особливо допомагають на дрони. Це важливо. І це відчутно, я дякую вам за це, – наголосив президент.

За словами глави держави, завдання Міністерства оборони та всіх залучених інституцій – забезпечити виробникам стільки замовлень, скільки вони можуть реально виконати.

Зеленський про далекобійні потреби України

Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних потреб України найближчим часом, до кінця року та більш довгостроково, зазначив Зеленський.

На його думку, влучність українських воїнів допомагає захищати всю державу.

Він зазначив, що Україна планує контракти та виробництво так, щоб всі арсенали були достатньо наповнені.

Крім цього, Україна працює у питанні контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які у профіциті, що може дійсно дати додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території.

Вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід і Африка. Україна готуватиме відповідні угоди, сказав президент.

Зеленський про ситуацію на фронті

Окремо вони говорили з військовими про оперативну ситуацію на фронті. Президент зазначив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, Добропільська контрнаступальна операція триває. Глава держави подякував усім нашим залученим підрозділам за ефективність.

На початок сьогоднішньої доби, від початку операції українським силам вдалося звільнити вже понад 174 кв. км, а більш ніж 194 км очищені від російських диверсантів.

– Російські втрати тільки в межах цієї операції – майже 3200. Більшість – безповоротні втрати, – звернув увагу президент.

Він зазначив, що були доповіді про ситуацію в Куп’янську, прикордонні Харківщини, районів на стику Донецької та Дніпровської областей.

Президент стверджує, що там непроста ситуація. Але важливо, що українські воїни та підрозділи роблять усе належне для захисту позицій, заявив Зеленський.

Зеленський про збиття російського вертольота

– Хочу сьогодні також відзначити наших хлопців, які збили ефпівішкою російський військовий вертоліт. Багатьох українців цей результат надихнув. Розрахунок FPV-батальйону безпілотних систем 59 окремої штурмової бригади. Дякую вам, хлопці, – наголосив президент.

Крім цього, Зеленський говорив із президенткою Молдови Маєю Санду та привітав із перемогою на парламентських виборах.

На його думку, це історичні вибори, адже Молдова на них змогла виграти значно більше, ніж захист від дестабілізації, яку Росія просуває.

Президент переконаний, що Молдова виграла шанс бути в Європі – це хороші економічні та соціальні перспективи.

Водночас Зеленський сьогодні взяв участь у роботі Варшавського безпекового форуму.

– Хоч це й онлайн, але доволі продуктивно. У нас у Європі виклики для всіх спільні. Треба спільно реагувати, – вважає він.

Санкції проти Росії важливі, тому Україна очікує на 19-й пакет від Європейського Союзу.

Як стверджує Зеленський, потрібна підтримка для нашого захисту та створення спільних інструментів захисту, а також необхідний спільний захист Європи на східному фланзі від російських дронів і ракет.

Значною підтримкою може бути обмеження російської деструктивної діяльності на морі. За його словами, якщо дійсно танкери, які використовує РФ, залучаються для запуску дронів, які турбують Європу, тоді точно на часі закриття руху для них Балтійським та іншими морями.

На думку президента України, важливо діяти сильно, оскільки Росія іншого не розуміє.

Глава держави переконаний, росіяни мають знати, де кордони та де межа. Володимир Зеленький подякував усім, хто допомагає Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.