Головне управління розвідки Міноборони опублікувало нові дані про 13 осіб з-поміж командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ, які причетні до планування й організації ракетних ударів по Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті ГУР.

Імена командирів РФ, причетних до обстрілів України

До переліку, який опублікувало ГУР, увійшли 13 високопоставлених офіцерів. Серед них – командувачі, їхні заступники та керівники штабів.

За даними розвідки, ці особи відповідальні за планування й організацію пусків крилатих та аеробалістичних ракет проти українських міст.

Серед фігурантів ці особи:

генерал-лейтенант Кобилаш Сергій Іванович – командувач військово-повітряних сил – заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил ЗС РФ;

– командувач військово-повітряних сил – заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил ЗС РФ; генерал-майор Кувалдін Сергій Геннадієвич – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ;

– командувач дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ; полковник Шевєль Сергій Вікторович – начальник штабу, перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ;

– начальник штабу, перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ; генерал-майор Пчєла Олег Володимирович – заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ.

У ГУР зазначили, що оприлюднені дані містять не лише імена та посади, а й інформацію про місця проживання та реєстрації цих осіб, їхні телефони, електронні адреси, податкові номери та номери полісів держстрахування.

Розвідка також оприлюднила статистику ракетних атак російської армії із 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2025 року. За цей час зафіксовано:

2 354 пуски ракет типу Х-555, Х-101 та Х-55СМ із літаків Ту-95МС та Ту-160;

321 пуск ракет Х-22 та Х-32 із літаків Ту-22М3;

171 запуск аеробалістичних ракет Кинджал із літаків МіГ-31К/І.

У ГУР наголосили, що абсолютну більшість цих ударів росіяни завдали по цивільних об’єктах: лікарнях, пологових, навчальних закладах, житлових будинках та електростанціях.

