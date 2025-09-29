У РФ оголосили осінній призов 2025: які нові цифри мобілізації
У понеділок, 29 вересня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ щодо проведення осіннього призову до військ РФ у 2025 році.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Призов на військову службу РФ восени 2025: що відомо
Призовна кампанія протриває з 1 жовтня і до 31 грудня. У цей час в Росії планують мобілізувати близько 135 тис. чоловіків віком від 18 до 30, які не перебувають у запасі.
Крім того, у документі сказано, що мають бути звільнені ті військові, чий термін служби вже закінчився.
Минулорічний осінній призов торкнувся 133 тис. громадян.
Держдума у червні 2024 року збільшила верхню межу призовного віку строкової служби з 27 до 30 років. Це дало можливість збільшити кількість російських призовників більш ніж на 2 млн уже за декілька років.
Головне управління розвідки 30 січня повідомляло, що РФ у 2025 році розраховує залучити до війни проти України щонайменше 126 тис. солдатів. Йдеться про так званий спецконтингент – ув’язнені та боржники.
Всього цього року Кремль хоче мобілізувати 280 тис. осіб.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у квітні, що країна-агресор РФ щомісяця збільшує чисельність своїх Збройних сил на 8-9 тис. Це відбувається завдяки контрактникам, які становлять 120-130 тис. солдатів на рік.
ГУР 21 червня повідомило, що у РФ збільшилась кількість випадків примусової мобілізації громадян із Центральної Азії, яких використовують у війні проти України.
Для того щоб заманити їх на контрактну службу в агресорські війська, їм пропонують швидкі заробітки та короткострокові контракти.
Однак більшість таких добровольців швидко помирає на війні.