У понеділок, 29 вересня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ щодо проведення осіннього призову до військ РФ у 2025 році.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Призов на військову службу РФ восени 2025: що відомо

Призовна кампанія протриває з 1 жовтня і до 31 грудня. У цей час в Росії планують мобілізувати близько 135 тис. чоловіків віком від 18 до 30, які не перебувають у запасі.

Зараз дивляться

Крім того, у документі сказано, що мають бути звільнені ті військові, чий термін служби вже закінчився.

Минулорічний осінній призов торкнувся 133 тис. громадян.

Держдума у червні 2024 року збільшила верхню межу призовного віку строкової служби з 27 до 30 років. Це дало можливість збільшити кількість російських призовників більш ніж на 2 млн уже за декілька років.

Головне управління розвідки 30 січня повідомляло, що РФ у 2025 році розраховує залучити до війни проти України щонайменше 126 тис. солдатів. Йдеться про так званий спецконтингент – ув’язнені та боржники.

Всього цього року Кремль хоче мобілізувати 280 тис. осіб.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у квітні, що країна-агресор РФ щомісяця збільшує чисельність своїх Збройних сил на 8-9 тис. Це відбувається завдяки контрактникам, які становлять 120-130 тис. солдатів на рік.

ГУР 21 червня повідомило, що у РФ збільшилась кількість випадків примусової мобілізації громадян із Центральної Азії, яких використовують у війні проти України.

Для того щоб заманити їх на контрактну службу в агресорські війська, їм пропонують швидкі заробітки та короткострокові контракти.

Однак більшість таких добровольців швидко помирає на війні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.