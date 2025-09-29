Українська делегація на чолі із заступником міністра оборони Сергієм Боєвим у понеділок, 29 вересня, відбула з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

Про це інформують українські ЗМІ з посиланням на Управління масової інформації Міноборони України.

Делегація України обговорюватиме у США виробництво дронів

Основна мета поїздки – обговорення питань військового співробітництва, зокрема спільного виробництва безпілотників.

– У межах регулярних контактів з американськими партнерами 29 вересня делегація Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Сергієм Боєвим вирушила з робочим візитом до США, – зазначили у відомстві.

У Міноборони уточнили, що візит здійснюється, “зокрема, для технічного опрацювання питання щодо спільного виробництва дронів”.

Що відомо про угоду Drone Deal

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Україна та США ведуть переговори щодо угоди Drone Deal, яка передбачає постачання американській стороні українських безпілотників різних типів.

За словами глави держави, Україна підготувала й запропонувала Вашингтону угоду на $50 млрд терміном на п’ять років.

Вона передбачає виробництво 10 млн дронів щороку. Зеленський зауважив, що ця програма зможе запрацювати після завершення війни.

19 серпня президент України повідомив про досягнуті домовленості з Дональдом Трампом. Згідно з ними, Сполучені Штати купуватимуть українські дрони.

Джерело : Суспільне, Укрінформ

