Росія повинна усвідомлювати, що від сьогодні на її території не буде жодного безпечного місця. Українська зброя дістане будь-які російські військові об’єкти.

Про це журналістам у кулуарах Варшавського безпекового форуму заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає агентство Укрінформ.

Сибіга попередив Росію

Коментуючи слова спецпредставника президента США Кіта Келлога про те, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по Росії,

– Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту у відповідності до 51-ї статті статуту ООН. І Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на їхній території, – заявив Сибіга.

Міністр закордонних справ додав, що Україна вже довела, що таке міць української зброї.

Нагадаємо, у своєму виступі на Варшавському безпековому форумі президент Володимир Зеленський запропонував Польщі та партнерам створити спільний щит проти російських повітряних загроз.

