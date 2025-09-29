Президент України Володимир Зеленський заявив, що наші збройні сили показують хороші результати у завданні далекобійних ударів по російських цілях. Тож Україна лише нарощуватиме виробництво.

Про це Зеленський розповів після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Українська далекобійність

За словами президента, на території Росії вже добре відчувають результати українських далекобійних ударів.

– Готуємо технологічну ставку, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме – виробництву наших дронів різних типів і ракет, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що вчора спілкувався із виробниками української далекобійної зброї, і як підсумок – будуть конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим.

Також головнокомандувач Олександр Сирський повідомив Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема в районах Покровська та Добропілля на Донеччині. Там триває наш контрнаступ.

– Станом на цей ранок загальні російські втрати досягли рівня 3185 осіб, і майже 1800 з них – безповоротні втрати. Звільнено понад 174 кв. км та зачищено ще понад 194 кв. км в межах операції, – наголосив Володимир Зеленський.

Також увага прикута до ситуації у Купʼянську на Харківщині.

