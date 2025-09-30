Служба безпеки та слідчі Національної поліції викрили одного з топчиновників Київської міської державної адміністрації на незаконних діях.

Керівник апарату виконавчого органу КМДА перетинав державний кордон у період повномасштабного вторгнення, прикриваючись нібито робочими поїздками, повідомляє СБУ.

Чиновник КМДА відпочивав за кордоном від виглядом відряджень

– Як встановило розслідування, у листопаді 2023 року та у жовтні 2024 року посадовець виїжджав до ЄС під виглядом службового відрядження, хоча насправді у цей час відпочивав в Іспанії та Італії, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, для реалізації цієї схеми чиновник виготовляв підроблені запрошення від імені однієї з відомих міжнародних корпорацій.

У документах ішлося про його нібито участь у конгресах і конференціях, присвячених міським інноваціям.

На підставі цих фейкових паперів він оформлював собі закордонні відрядження та отримував виплати з державного бюджету.

Загалом кількість днів, незаконно проведених посадовцем у так званих “робочих поїздках”, становить 18 днів.

Зараз чиновнику КМДА повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Триває розслідування для з’ясування всіх обставин справи.

Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі. Перевіряється можлива причетність інших посадових осіб до цієї схеми.

Комплекс заходів проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

