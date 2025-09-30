Харків — прифронтовий обласний центр, тому питання опалення тут стоять особливо гостро. Попри складну ситуацію, місто активно готується до нового опалювального сезону, проводячи ремонти та оновлення інфраструктури.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Харкові 2025, читайте в нашому матеріалі.

Підготовка до опалювального сезону 2025-2026 у Харкові

Працівники об’єднаного управління внутрішньобудинкових систем КП Харківські теплові мережі та КП Харківводоканал протягом літа виконали 25 комплексних капітальних ремонтів. Основним критерієм для вибору будинків стали звернення мешканців.

Один із прикладів це п’ятиповерховий будинок у Немишлянському районі, зведений у 1968 році, де повністю замінили всі внутрішньобудинкові комунікації, від системи центрального опалення до каналізації.

Міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону Єдині новини наголосив, що Харків ретельно готується до опалювального сезону, враховуючи досвід попередніх зим, коли місту доводилося працювати в надзвичайних умовах.

– Ми пройшли дуже важкі зими. Пам’ятаємо безпрецедентний випадок, коли в Харкові дев’ять разів повністю перезапускали систему опалення. Жодне місто у світі не має такого досвіду, — зазначив Терехов.

Ігор Терехов також повідомив, що міська влада працює над створенням енергетичного острова, який має стати головним елементом енергетичної безпеки міста, оскільки ворог продовжує руйнувати інфраструктуру, і Харків має бути готовим до нових викликів.

Опалювальний сезон у Харкові: дата

В Україні порядок включення опалення регламентується постановою Кабінету Міністрів № 830. Згідно з документом, централізоване опалення в житлових, адміністративних та соціальних будівлях вмикається у разі, якщо середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох днів поспіль не перевищує +8° C.

Дату початку опалювального сезону у Харкові 2025-2026 визначатимуть місцеві органи влади та комунальні підприємства, враховуючи фактичні погодні умови та стан теплових мереж.

Підприємства, що забезпечують теплопостачання, мають заздалегідь підготувати систему до підключення: провести капітальні та поточні ремонти, перевірити внутрішньобудинкові комунікації та обладнання котелень.

