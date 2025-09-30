У Європейській комісії представили чотири ключові оборонні проєкти для захисту від російської повітряної агресії.

Про це повідомляє Politico.

Що відомо про 4 оборонні проєкти для захисту від РФ

Дев’ятисторінковий документ розповсюдили серед країн-членів напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені.

Вона запланована на середу, 1 жовтня. Там збираються обговорити оборону та шляхи подальшої підтримки України.

Під час обговорення лідери мають досягти угоди щодо політичних вказівок для президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн та високопоставленого дипломата ЄС Каї Каллас, яких попросили представити дорожню карту щодо посилення оборони ЄС на іншому саміті лідерів пізніше в жовтні.

Серед запропонованих проєктів:

Стіна дронів; Східне флангове спостереження (для виявлення загроз – від гібридних операцій до вторгнення дронів); Щит протиповітряної оборони; Оборонні космічні щити (підтримка конкурентоспроможності блоку в космічній сфері для моніторингу загроз).

Зустріч лідерів пройшла після того, як протягом останніх тижнів дрони порушили повітряний простір Польщі, Румунії, Данії та Норвегії, а російські літаки були виведені з території Естонії.

Через це Комісія вважає, що створення стіни з дронів та спостереження за східним флангом вимагають особливої ​​терміновості та мають бути негайно реалізовані.

Щоб отримати гроші ЄС, усі проекти вимагають одноголосного схвалення, а це означає, що країни, далекі від російської загрози, потрібно буде переконати витрачати ці гроші.

Проєкти будуть відкриті для всіх країн-членів і можуть бути принаймні частково профінансовані Європейською програмою оборонної промисловості вартістю 1,5 мільярда євро, переговори щодо якої все ще тривають.

Комісія поки не надала фінансових деталей щодо проєктів, які описала як “багатошарову, глибоку зону технологічно передових систем із сумісними можливостями боротьби з дронами для виявлення, відстеження та нейтралізації”.

У документі не йдеться про те, коли стіна з дронів буде готова, але зазначається, що до наступної весни Комісія та висока представниця Євросоюзу Кая Каллас домовляться з державами-членами-учасницями та іншими суб’єктами ЄС, включаючи Європейське оборонне агентство, щодо відповідної координаційної домовленості.

Однак існують побоювання щодо доцільності реалізації цієї схеми, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок поставив під сумнів швидкі терміни, запропоновані комісаром оборони Андрюсом Кубілюсом.

Щодо операції Східний фланговий контроль, Комісія заявила, що вона фінансуватиметься з різних джерел, як національних, так і європейських.

Кожен проєкт буде включено до щорічного звіту про оборонну готовність, метою якого буде надання регулярного оновлення щодо виконання дорожньої карти.

Джерело : Politico

