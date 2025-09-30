У Росії ліквідували підполковника Росгвардії та його підлеглих: подробиці
Поблизу російського населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю було ліквідовано трьох росгвардійців.
У РФ ліквідували трьох росгвардійців
27 вересня 2025 року в результаті успішної операції ГУР МО України за підтримки руху визволення Кавказу ліквідовано трьох росгвардійців на території держави-агресора, повідомляє ГУР України. Це сталося поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю.
Зазначається, знищено підполковника росґвардії, який очолював групу ворожого спецпідрозділу Авангард, а також помічника та водія ватажка окупантів.
– Група московитів рухалась на полігон, але так і не доїхала, – йдеться у повідомленні.
До речі, у ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф.