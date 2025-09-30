У вересні 90% інцидентів із ТЦК були маніпуляціями – Сухопутні війська
У вересні 173 із 192 інцидентів (90%), у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями, повідомляють Сухопутні війська.
Як інформують Сухопутні війська, у вересні 90% інцидентів, у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями. Зокрема йдеться про 173 із 192 випадків.
– Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави, – йдеться у повідомленні.
Лише 19 випадків (10%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:
- 4 осіб відсторонено від виконання обов’язків;
- 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
- 13 службових розслідувань тривають, зокрема щодо інцидентів минулого місяця.
– Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а справді винні порушники були покарані, – додали у відомстві.
Нагадаємо, що у вересні СБУ та поліція провели масштабні затримання та ліквідовали сім нових схем для ухилянтів.
Фото: Одеський обласний ТЦК та СП