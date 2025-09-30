У вересні 173 із 192 інцидентів (90%), у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями, повідомляють Сухопутні війська.

У вересні більшість звинувачень ТЦК виявились маніпуляціями

Як інформують Сухопутні війська, у вересні 90% інцидентів, у яких звинувачували ТЦК, виявилися маніпуляціями. Зокрема йдеться про 173 із 192 випадків.

– Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою дискредитації інституції, зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави, – йдеться у повідомленні.

Лише 19 випадків (10%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:

4 осіб відсторонено від виконання обов’язків;

5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

13 службових розслідувань тривають, зокрема щодо інцидентів минулого місяця.

– Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти російській пропаганді, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а справді винні порушники були покарані, – додали у відомстві.

Нагадаємо, що у вересні СБУ та поліція провели масштабні затримання та ліквідовали сім нових схем для ухилянтів.

Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

