У Криму уразили РС ЗРК С-400 Тріумф
У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф.
– Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО, – повідомили Сили спеціальних операцій ЗС України.
Зазначається, що радіолокаційна станція є “очима” комплексу С-400 Тріумф. Без елементу спостереження та наведення система втрачає свою боєздатність.
Характеристики ЗРК С-400 Тріумф
С-400 Тріумф – це зенітний ракетний комплекс великого і середнього радіуса дії, прийнятий росіянами на озброєння у 2007 році.
Створений для ураження засобів повітряно-космічного нападу. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності 8 ЗРК) із наведенням на них до 160 ракет.
- Дальність виявлення цілі: 600 км.
- Кількість одночасно супроводжуваних трас: до 300 цілей.
- Кількість одночасно обстрілюваних цілей (повним складом ЗРК): 36.
- Кількість одночасно наведених ракет (повним складом ЗРК): 72.
- Максимальна висота ураження цілі: 30 км.
- Максимальна швидкість цілі, що уражається: 4800 м/с.
- Час розгортання ЗРС з маршу: 5-10 хв.
- Час приведення засобів системи до бойової готовності з розгорнутого стану: 3 хв.
- Швидкість переміщення бойових засобів по дорогах з твердим покриттям: до 60 км/год.
Нагадаємо, що це вже не вперше ЗРК С-400 Тріумф стає об’єктом ураження. Так, нещодавно група ССО Збройних сил України уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф.