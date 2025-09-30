ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 Тріумф на ТОТ АР Крим.

У Криму уразили РС ЗРК С-400 Тріумф

У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф.

– Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО, – повідомили Сили спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що радіолокаційна станція є “очима” комплексу С-400 Тріумф. Без елементу спостереження та наведення система втрачає свою боєздатність.

Зараз дивляться

Характеристики ЗРК С-400 Тріумф

С-400 Тріумф – це зенітний ракетний комплекс великого і середнього радіуса дії, прийнятий росіянами на озброєння у 2007 році.

Створений для ураження засобів повітряно-космічного нападу. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності 8 ЗРК) із наведенням на них до 160 ракет.

Дальність виявлення цілі: 600 км.

Кількість одночасно супроводжуваних трас: до 300 цілей.

Кількість одночасно обстрілюваних цілей (повним складом ЗРК): 36.

Кількість одночасно наведених ракет (повним складом ЗРК): 72.

Максимальна висота ураження цілі: 30 км.

Максимальна швидкість цілі, що уражається: 4800 м/с.

Час розгортання ЗРС з маршу: 5-10 хв.

Час приведення засобів системи до бойової готовності з розгорнутого стану: 3 хв.

Швидкість переміщення бойових засобів по дорогах з твердим покриттям: до 60 км/год.

Нагадаємо, що це вже не вперше ЗРК С-400 Тріумф стає об’єктом ураження. Так, нещодавно група ССО Збройних сил України уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.