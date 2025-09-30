Втрати ворога на 30 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 315-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 110 560 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 30 вересня 2025

особового складу – близько 1 110 560 (+970) осіб;

танків – 11 222 (+4);

бойових броньованих машин – 23 291 (+1);

артилерійських систем – 33 311 (+27);

РСЗВ – 1 505 (+1);

засобів ППО – 1 224;

літаків – 427;

гелікоптерів – 346 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65 303 (+301);

крилатих ракет – 3 790;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 241 (+90);

спеціальної техніки – 3 979.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 315-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.