Втрати ворога на 30 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 315-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 110 560 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 30 вересня 2025

  • особового складу – близько 1 110 560 (+970) осіб;
  • танків – 11 222 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 291 (+1);
  • артилерійських систем – 33 311 (+27);
  • РСЗВ – 1 505 (+1);
  • засобів ППО – 1 224;
  • літаків – 427;
  • гелікоптерів – 346 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65 303 (+301);
  • крилатих ракет – 3 790;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 241 (+90);
  • спеціальної техніки – 3 979.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 315-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

