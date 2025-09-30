Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 30 вересня: мінус ще 970 окупантів та гелікоптер
Втрати ворога на 30 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 315-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 110 560 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 30 вересня 2025
- особового складу – близько 1 110 560 (+970) осіб;
- танків – 11 222 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 291 (+1);
- артилерійських систем – 33 311 (+27);
- РСЗВ – 1 505 (+1);
- засобів ППО – 1 224;
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65 303 (+301);
- крилатих ракет – 3 790;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 241 (+90);
- спеціальної техніки – 3 979.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 315-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
