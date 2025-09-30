У Данії наші військові розпочали розгортання місії для поширення українського досвіду захисту від дронів, повідомив президент Володимир Зеленський.

У Данії розпочали місію навчання захисту від дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Данію для участі у спільних із партнерами навчаннях із захисту від дронів прибули українські військові.

– Український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської Стіни дронів – масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі, – повідомив глава держави.

Як зауважив президент, сьогодні головком Олександр Сирський доповів про перший звіт команди з Данії. Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам.

Зараз дивляться

Глава нашої держави наголошує, що результати місії у Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у Данії розпочалися спільні навчання Крила оборони, в яких беруть участь українські фахівці з протидії ударним безпілотникам.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.