Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати повинні бути готові до війни заради “захисту миру”. Він зазначив, що єдиною місією Пентагону буде ведення бойових дій.

США мають готуватись до війни заради “захисту миру”

Під час зустрічі з американськими генералами на базі морської піхоти Квантіко у штаті Вірджинія 30 вересня Піт Гегсет зазначив, що США мають готуватися до війни, аби бути впевненими у мирі.

– Проста, але глибока правда: щоб бути впевненими в мирі, ми повинні готуватися до війни. Відтепер єдина місія відновленого Міністерства війни така: вести бої, готуватись до війни та перемоги, невпинно й безкомпромісно. Не тому, що ми хочемо війни… Ми прагнемо миру для наших громадян, – заявив Гегсет.

Глава Пентагону зауважив, що основне завдання США — це “бути сильними, щоб запобігти війні”.

– Це називається мир через силу. Історія вчить: лише ті варті миру, хто ладен воювати за нього. Тому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу та історію. Або захищаєш свій народ і суверенітет, або комусь підкоряєшся. Ми повинні створити армію, здатну виграти будь-яку війну, – пояснив глава Пентагону.

Крім того, він наголосив, що “ера політичної коректності закінчується прямо зараз” й в американському не буде “огрядних і бородатих генералів”, а також “хлопців у сукнях”.

– Більше не буде ніяких місяців ідентичності, офісів DEI, хлопців у сукнях, поклоніння кліматичним змінам. Ми покінчили з цим лайном… , — сказав міністр оборони.

Він наголосив, що якщо він сам здатен регулярно робити важкі фізичні вправи, то це можуть робити всі службовці Об’єднаних сил США.

– Неприпустимо бачити у Пентагоні товстих генералів і адміралів. Ви повинні відповідати стандартам зросту і ваги та пройти тест на фізичну підготовку… Більше ніяких борід і довгого волосся. Якщо хочете мати бороду, йдіть у спецпризначенці, якщо ні — голіться, — сказав Гегсет.

Наостанок він додав, що в США “немає армії, повної північних язичників”.

Нагадаємо, що 25 вересня Піт Гегсет наказав сотням генералів і адміралів американської армії терміново зібратися на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня, не вказавши причину.

Джерело : CNN, Newsweek

