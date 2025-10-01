Головні події ночі 1 жовтня: обстріл Харкова КАБами та наслідки негоди в Одесі
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Вночі Росія вдарила керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району.
Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.
- Атака на Харківщину
- Негода на Одещині
- На Харківщині рятувальник підірвався на міні
- Активи РФ для України: у Сенат США внесли резолюцію
- У Сумах частково немає світла
Атака на Харківщину
Вночі 1 жовтня росіяни вдарили авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району області, повідомили в ДСНС.
У Харкові у Київському районі загорілися торговельні павільйони на площі 2800 кв. м. У Салтівському районі від вибуху зруйновано житловий будинок, який теж загорівся. Також зайнялися гаражі на площі 350 кв. м.
Попередньо постраждало шестеро людей.
Негода на Одещині
У вівторок, 30 вересня, Одесу накрили зливи – за добу у місті випала півторамісячна норма дощів. Через негоду в Одесі вдень не ходив міський електротранспорт, повідомив мер Геннадій Труханов.
До ліквідації наслідків стихії залучені комунальні служби, добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачували воду з підвалів, допомагали витягувати транспорт із затоплених ділянок та контролювали роботу об’єктів критичної інфраструктури.
Через негоду в Одеській області залишаються без електропостачання 23,7 тис. абонентів.
На Харківщині рятувальник підірвався на міні
У Харківській області на території Петрівського лісництва в Ізюмському районі під час гасіння лісової пожежі на протитанковій міні підірвався автомобіль ДСНС, внаслідок чого постраждав рятувальник – водій пожежної машини.
Активи РФ для України: у Сенат США внесли резолюцію
До Сенату США внесли резолюцію із закликом щомісяця передавати Україні по $10 млрд з російських активів.
Зазначається, що виконавчу владу, лідерів країн Великої сімки та Європейського Союзу закликають конфіскувати російські активи, яка перебувають під юрисдикцією членів G7. Гроші пропонують виплачувати Україні траншами $10 млрд щомісяця до повного вичерпання активів.
Автором внесеної до резолюції є сенатор-республіканець Джон Кеннеді, який представляє штат Луїзіана.
У Сумах частково немає світла
Як повідомляє Сумська міська рада, у зв’язку з відсутністю електроенергії на ділянці від мосту по вул. Британській до мосту по просп. Перемоги деякі тролейбуси рухаються за зміненими графіками та маршрутами:
- №12 розвертаються через ТЦ Берізка;
- №13 слідують лише з автономним ходом;
- №15 розвертаються через Центральний ринок;
- №15а слідують за маршрутом Техучилище–12 мкрн–Техучилище;
- №18 курсують з відхиленням від розкладу.