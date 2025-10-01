Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Вночі Росія вдарила керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району.

Атака на Харківщину

Вночі 1 жовтня росіяни вдарили авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району області, повідомили в ДСНС.

У Харкові у Київському районі загорілися торговельні павільйони на площі 2800 кв. м. У Салтівському районі від вибуху зруйновано житловий будинок, який теж загорівся. Також зайнялися гаражі на площі 350 кв. м.

Попередньо постраждало шестеро людей.

Негода на Одещині

У вівторок, 30 вересня, Одесу накрили зливи – за добу у місті випала півторамісячна норма дощів. Через негоду в Одесі вдень не ходив міський електротранспорт, повідомив мер Геннадій Труханов.

До ліквідації наслідків стихії залучені комунальні служби, добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачували воду з підвалів, допомагали витягувати транспорт із затоплених ділянок та контролювали роботу об’єктів критичної інфраструктури.

Через негоду в Одеській області залишаються без електропостачання 23,7 тис. абонентів.

На Харківщині рятувальник підірвався на міні

У Харківській області на території Петрівського лісництва в Ізюмському районі під час гасіння лісової пожежі на протитанковій міні підірвався автомобіль ДСНС, внаслідок чого постраждав рятувальник – водій пожежної машини.

Активи РФ для України: у Сенат США внесли резолюцію

До Сенату США внесли резолюцію із закликом щомісяця передавати Україні по $10 млрд з російських активів.

Зазначається, що виконавчу владу, лідерів країн Великої сімки та Європейського Союзу закликають конфіскувати російські активи, яка перебувають під юрисдикцією членів G7. Гроші пропонують виплачувати Україні траншами $10 млрд щомісяця до повного вичерпання активів.

Автором внесеної до резолюції є сенатор-республіканець Джон Кеннеді, який представляє штат Луїзіана.

У Сумах частково немає світла

Як повідомляє Сумська міська рада, у зв’язку з відсутністю електроенергії на ділянці від мосту по вул. Британській до мосту по просп. Перемоги деякі тролейбуси рухаються за зміненими графіками та маршрутами:

№12 розвертаються через ТЦ Берізка;

№13 слідують лише з автономним ходом;

№15 розвертаються через Центральний ринок;

№15а слідують за маршрутом Техучилище–12 мкрн–Техучилище;

№18 курсують з відхиленням від розкладу.

