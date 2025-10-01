На горі Піп Іван Чорногірський 1 жовтня випав сніг та утворилися перемети до пів метра.

Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття та працівник обсерваторії Карпатського національного університету Василь Фіцак.

На горі Піп Іван випало пів метра снігу

Також на вершині Піп Іван Чорногірський зафіксували зимові погодні умови — мороз, сильний вітер та снігові перемети.

За словами Василя Фіцака, станом на 9:00 температура повітря становила –5°С, дув північний вітер швидкістю 6–8 м/с, з поривами до 12 м/с. Видимість була обмежена через снігопад.

– Вже насипало 10–15 см снігу, а місцями є перемети до 50 см, – уточнив Фіцак.

Попередження від рятувальників

У ДСНС наголосили, що такі умови значно ускладнюють пересування у горах та можуть становити загрозу для життя і здоров’я.

Погодні фактори, зокрема різке похолодання, сильний вітер, снігопад і погана видимість підвищують ризик заблукати, отримати травми чи переохолодитися.

Рятувальники радять:

перевіряти прогноз погоди перед виходом у гори;

не вирушати поодинці чи складними маршрутами;

мати теплий одяг, запас їжі та заряджений телефон;

повідомляти рідних про свій маршрут;

користуватися мобільним додатком Порятунок у горах.

У відомстві нагадують, що навіть восени умови в Карпатах можуть бути небезпечними, тож варто заздалегідь готуватися до подорожей і не ризикувати без потреби.

