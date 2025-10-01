У ніч проти 1 жовтня (із 20:30 30 вересня) РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, запустивши 49 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів, а також чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 і протикорабельну ракету Онікс.

Такі дані станом на ранок 1 жовтня оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 1 жовтня: що відомо

Дрони летіли з напрямків: Міллерово, Брянськ (РФ), Чауда (ТОТ Криму). Район пуску Онікса – ТОТ Криму, а Іскандера-М/KN-23 — Орловська область.

Зараз дивляться

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та інших дронів на Півночі, Сході та в Центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА противника на 6 локаціях.

Зокрема, вибухи у Харкові прогриміли у двох районах міста – Київському та Салтівському.

Унаслідок вибухів у Київському районі пошкоджено торговельний центр поблизу станції метро Барабашова.

У Салтівському районі зруйновано житловий будинок та пошкоджено понад 10 домоволодінь.

Руйнувань зазнали також понад 35 гаражних боксів, автомобілі, скління приватних будинків та аптеки.

Унаслідок вибухів у Харкові 1 жовтня постраждали вісім людей, серед яких 80-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 316-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.