У середу, 1 жовтня, у Мюнхені триває масштабна поліцейська операція, яка стартувала через ймовірну загрозу вибуху. Через це правозахисники тимчасово зупинили відомий пивний фестиваль Октоберфест.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Загроза для Октоберфесту в Мюнхені: що відомо

За даними Spiegel, під час великої поліцейської операції в палаючому будинку в Мюнхені знайшли вибухівку.

Для того, щоб знешкодити її, довелось залучити спеціальні підрозділи.

Також повідомлялось про загиблу людину і ймовірну стрілянину.

Поліція наразі перевіряє можливий зв’язок цих подій із Октоберфестом.

– Можливі зв’язки з іншими місцями в Мюнхені перевіряються, серед них – площа фестивалю Терезієнвізе, – повідомила поліція у X (Twitter).

Там додали, що через операцію відкриття фестивального майданчика затримується.

Тим часом у Süddeutsche Zeitung пишуть, що мер міста Дітер Райтер повідомив про “підтверджену загрозу вибуху”.

За його словами, ризикувати відкривати Октоберфест в таких умовах – не можна.

Також міська влада наголосила, що територія фестивалю буде залишатись закритою щонайменше до 17 години.

Поліція розслідує всі можливі причини, але заявляє, що також перевіряє зв’язок з так званим Антифа, яке взяло на себе відповідальність за атаку.

На їхньому веб-сайті indymedia.org було опубліковано текст під назвою “Антифа означає атаку”.

– Рано вранці ми підпалили кілька розкішних автомобілів на півночі Мюнхена та здійснили домашні візити. Крім того, ранкова прогулянка одного фашиста закінчилася не дуже добре, – йдеться у повідомленні.

Вибух у Мюнхені: що сталося

Вранці у Мюнхені відбувся вибух і почалась масштабна рятувальна операція. У житловому районі знайшли повністю згорілий фургон, де була тяжко поранена людина.

Екстрений виклик надійшов о пів на 5 ранку. Жителі району на півночі столиці почули вибухоподібні звуки та побачили пожежу.

Поліція зазначила, що потерпілий помер уранці. Цю особу пов’язують з подіями навколо палаючого будинку.

Ще одна людина досі вважається зниклою безвісти, але вона не становить загрози.

Там було знайдено міни-пастки – саморобні вибухові пристрої, – і слідчі вважають, що пожежу підпалили навмисно.

Поліція перекрила район, це призвело до заторів.

Видання Bild написало, що чоловік нібито заклав вибухівку у батьківський будинок, після чого – скоїв самогубство.

Офіційно ця інформація поки що не підтверджена і не спростована.

Правоохоронці оголосили евакуацію в радіусі 200 метрів навколо палаючої будівлі.

Мешканцям сказали залишити свої будинки.

Крім того, закрили місцеву середню школу.

Представник пожежної служби заявив, що на місці працювало близько 100 вогнеборців.

Джерело: Spiegel, Handelsblatt, Tagesschau

