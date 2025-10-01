Октоберфест тимчасово зупинили через загрозу вибуху в Мюнхені
У середу, 1 жовтня, у Мюнхені триває масштабна поліцейська операція, яка стартувала через ймовірну загрозу вибуху. Через це правозахисники тимчасово зупинили відомий пивний фестиваль Октоберфест.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Загроза для Октоберфесту в Мюнхені: що відомо
За даними Spiegel, під час великої поліцейської операції в палаючому будинку в Мюнхені знайшли вибухівку.
Для того, щоб знешкодити її, довелось залучити спеціальні підрозділи.
Також повідомлялось про загиблу людину і ймовірну стрілянину.
Поліція наразі перевіряє можливий зв’язок цих подій із Октоберфестом.
– Можливі зв’язки з іншими місцями в Мюнхені перевіряються, серед них – площа фестивалю Терезієнвізе, – повідомила поліція у X (Twitter).
Там додали, що через операцію відкриття фестивального майданчика затримується.
Тим часом у Süddeutsche Zeitung пишуть, що мер міста Дітер Райтер повідомив про “підтверджену загрозу вибуху”.
За його словами, ризикувати відкривати Октоберфест в таких умовах – не можна.
Також міська влада наголосила, що територія фестивалю буде залишатись закритою щонайменше до 17 години.
Поліція розслідує всі можливі причини, але заявляє, що також перевіряє зв’язок з так званим Антифа, яке взяло на себе відповідальність за атаку.
На їхньому веб-сайті indymedia.org було опубліковано текст під назвою “Антифа означає атаку”.
– Рано вранці ми підпалили кілька розкішних автомобілів на півночі Мюнхена та здійснили домашні візити. Крім того, ранкова прогулянка одного фашиста закінчилася не дуже добре, – йдеться у повідомленні.
Вибух у Мюнхені: що сталося
Вранці у Мюнхені відбувся вибух і почалась масштабна рятувальна операція. У житловому районі знайшли повністю згорілий фургон, де була тяжко поранена людина.
Екстрений виклик надійшов о пів на 5 ранку. Жителі району на півночі столиці почули вибухоподібні звуки та побачили пожежу.
Поліція зазначила, що потерпілий помер уранці. Цю особу пов’язують з подіями навколо палаючого будинку.
Ще одна людина досі вважається зниклою безвісти, але вона не становить загрози.
Там було знайдено міни-пастки – саморобні вибухові пристрої, – і слідчі вважають, що пожежу підпалили навмисно.
Поліція перекрила район, це призвело до заторів.
Видання Bild написало, що чоловік нібито заклав вибухівку у батьківський будинок, після чого – скоїв самогубство.
Офіційно ця інформація поки що не підтверджена і не спростована.
Правоохоронці оголосили евакуацію в радіусі 200 метрів навколо палаючої будівлі.
Мешканцям сказали залишити свої будинки.
Крім того, закрили місцеву середню школу.
Представник пожежної служби заявив, що на місці працювало близько 100 вогнеборців.
Джерело: Spiegel, Handelsblatt, Tagesschau