Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У вересні наші військові знищили понад 10 тис. повітряних цілей – ПС
Протягом вересня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 10 215 повітряних цілей, повідомили ПС ЗС України.
У вересні Повітряні сили знищили 10 215 повітряних цілей
Повітряні сили у вересні знищили 10 215 цілей:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кинджал;
- 79 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
- 20 крилатих ракет Калібр;
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 15 крилатих ракет Іскандер-К;
- 2724 ударних БпЛА типу Shahed;
- 755 розвідувальних БпЛА;
- 6610 БпЛА інших типів.
Протягом минулого місяця авіацією Повітряних Сил здійснено 327 літаковильотів, зокрема:
- близько 270 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У вересні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 516 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
