Якою буде зима у 2026 році: чи варто очікувати снігопадів

Cуд залишив Шуфрича під вартою до 4 жовтня: що відомо

Пенсії-2025: що зміниться з 1 жовтня і чи буде підвищення

Зміни для ВПО з жовтня 2025: перевірки, ідентифікація та виплати

Субсидії в Україні: що зміниться з 1 жовтня