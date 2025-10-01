Протягом вересня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 10 215 повітряних цілей, повідомили ПС ЗС України.

Повітряні сили у вересні знищили 10 215 цілей:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кинджал;
  • 79 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
  • 20 крилатих ракет Калібр;
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 15 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 2724 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 755 розвідувальних БпЛА;
  • 6610 БпЛА інших типів.

Протягом минулого місяця авіацією Повітряних Сил здійснено 327 літаковильотів, зокрема:

  • близько 270 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У вересні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 516 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

