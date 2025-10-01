З тимчасово окупованої території вдалося повернути ще двох українців. Одного з них могли примусово мобілізувати до російської армії.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Повернення двох українців з окупації

Як розповів Єрмак, ще двох молодих людей вдалося врятувати із тимчасово окупованої території у рамках української гуманітарної програми Bring Kids Back UA.

За словами керівника Офісу президента, один із хлопців отримав повістку ще у 17 років і жив у постійному страху примусової мобілізації.

Проте він вирішив втекти, досягнувши повноліття, щоб його не примусили воювати проти України.

Інший хлопець також отримав повістку, а під час обшуку російські військові забрали у нього український паспорт, внаслідок чого його виїзд з окупації значно ускладнився.

Але завдяки допомозі волонтерів хлопцю вдалося вибратися з окупації. Наразі вони вже перебувають на підконтрольній території України.

Як зазначив Єрмак, хлопці отримують підтримку, відновлюють документи та роблять перші кроки до нового життя у вільній Україні.

