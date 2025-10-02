ЄС має розпочати переговори про вступ України та Молдови до союзу до кінця 2025 року.

Про це 2 жовтня під час спілкування з журналістами перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Вступ України та Молдови в ЄС: що відомо

Так, Мецола привітала Молдову з перемогою проєвропейської партії на парламентських виборах і зазначила, що російське втручання не змогло завдати країні суттєвої шкоди.

– Люди чітко обрали європейський шлях, і ми побачили, що втручання та залякування не спрацювали. Нам також потрібно усвідомити, що треба бути готовими протистояти загрозам нестабільності демократичних результатів виборів, – сказала Роберта Мецола.

Вона нагадала, що Мая Санду у своїй передвиборчій кампанії фокусувалася на надії на членство в ЄС, тож Європарламент “дуже чітко продовжуватиме заявляти, що нарешті настав час розпочати переговори з Україною та Молдовою, і нам потрібно зробити це до кінця цього року”.

На її думку, розширення є вигідним як для Євросоюзу, так і для країн-кандидатів.

– Це не благодійність. Це те, що працює для всіх нас. Це те, що зробить нас більш захищеними, те, що дасть нам більше стратегічного контролю, і ми можемо показати, що наші люди відкривають двері для нових країн та їхніх народів, коли вони хочуть приєднатися, – резюмувала президентка.

Нагадаємо, за підрахунком 100% протоколів голосування на виборах у Молдові, лідером у країні залишиться проєвропейська та пропрезидентська партія Дія і солідарність (PAS).

Джерело : Укрінформ

