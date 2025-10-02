Окупанти на тимчасово окупованих територіях готують репресії проти батьків, чиї діти навчаються онлайн в українських школах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Окупанти на ТОТ готують репресії проти батьків

Окупанти шантажують людей, погрожуючи позбавленням батьківських прав, щоб змусити дітей відвідувати російські школи та постійно піддавати їх кремлівській пропаганді.

Зараз дивляться

Напередодні так званий голова окупаційної адміністрації Каховського округу на окупованій частині Херсонщини Павло Філіпчук заявив, що понад 200 дітей в окрузі не відвідують російські школи, оскільки продовжують навчання в українських школах онлайн.

Філіпчук закликав так звану поліцію на ТОТ притягати таких батьків до відповідальності, штрафувати та позбавляти батьківських прав.

У ЦПД наголосили, що такі дії є черговим свідченням атмосфери страху та залякування, яку росіяни створюють на окупованих територіях, щоб змусити усіх мешканців споживати пропаганду та сформувати ілюзію тотальної підтримки людьми окупаційної влади.

Раніше повідомлялося, що Росія тестує “цифровий рубль” з 1 жовтня. Цю нову форму валюти РФ планують використовувати й на тимчасово окупованих територіях України для соціальних виплат.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.