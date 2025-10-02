Опалювальний сезон — це важливий період для кожного міста та його жителів. Від якісної підготовки теплового господарства залежить, наскільки комфортно й безпечно люди переживуть холодні місяці.

Своєчасні ремонти, модернізація мереж та перевірка обладнання дозволяють забезпечити стабільне теплопостачання й уникнути аварійних ситуацій.

Факти ICTV дізнавалися, коли почнеться опалювальний сезон у Чернігові.

Підготовка до опалювального сезону 2025 у Чернігові

КП Теплокомуненерго продовжує готувати теплове господарство Чернігова до опалювального сезону 2025-2026 років.

Наразі проводяться гідравлічні випробування та реконструкція теплових мереж. Ці заходи є необхідними для забезпечення їхньої надійності й безпеки, адже саме від цього залежить стабільне теплопостачання в зимовий період.

У зв’язку з проведенням робіт тимчасово відсутнє гаряче водопостачання у 352 житлових будинках міста.

Протягом останнього тижня працівники цеху теплових мереж виконали широкий комплекс підготовчих заходів до майбутнього опалювального сезону, серед яких:

ліквідація пошкоджень на магістральних мережах, системах опалення та гарячого водопостачання;

заміна та оновлення 42 м трубопроводів централізованого опалення;

виконання 16 заявок від мешканців;

відновлення благоустрою після завершення ремонтних робіт;

регулярний обхід та огляд теплових мереж;

очищення й випробування підігрівачів гарячого водопостачання;

встановлення нових засувок;

асфальтування 30 кв. м дорожнього покриття, яке здійснили фахівці КП АТП-2528.

До підготовки були залучені 64 працівники ремонтного персоналу та сім одиниць техніки, серед яких: три аварійні машини, два екскаватори та два самоскиди.

Опалювальний сезон у Чернігові 2025: дата початку

Питання початку та завершення опалювального сезону в Україні визначається на державному рівні. Відповідна процедура закріплена в постанові Кабінету міністрів України № 830 від 21 серпня 2019 року Про надання послуг з теплопостачання.

Згідно з цим нормативним актом, рішення про старт опалювального періоду ухвалюється органами місцевої влади на основі температурних показників. Основним критерієм є середньодобова температура повітря: якщо протягом трьох діб поспіль вона становить +8 °C або нижче, місцеві органи мають забезпечити ввімкнення систем централізованого теплопостачання. Отже, коли увімкнуть опалення у Чернігові, залежить від готовності тепломереж та середньодобової температури.

Передусім тепло подається до об’єктів соціальної сфери — лікарень, поліклінік, дитячих садочків та шкіл. Це робиться для того, щоб забезпечити належні умови для лікування, навчання й перебування дітей. Лише після цього поступово підключаються житлові будинки та інші споживачі.

