Опалювальний сезон — це важливий період для кожного міста та його жителів. Від якісної підготовки теплового господарства залежить, наскільки комфортно й безпечно люди переживуть холодні місяці.  

Своєчасні ремонти, модернізація мереж та перевірка обладнання дозволяють забезпечити стабільне теплопостачання й уникнути аварійних ситуацій. 

Факти ICTV дізнавалися, коли почнеться опалювальний сезон у Чернігові. 

Підготовка до опалювального сезону 2025 у Чернігові 

КП Теплокомуненерго продовжує готувати теплове господарство Чернігова до опалювального сезону 2025-2026 років. 

Наразі проводяться гідравлічні випробування та реконструкція теплових мереж. Ці заходи є необхідними для забезпечення їхньої надійності й безпеки, адже саме від цього залежить стабільне теплопостачання в зимовий період. 

У зв’язку з проведенням робіт тимчасово відсутнє гаряче водопостачання у 352 житлових будинках міста. 

Протягом останнього тижня працівники цеху теплових мереж виконали широкий комплекс підготовчих заходів до майбутнього опалювального сезону, серед яких: 

  • ліквідація пошкоджень на магістральних мережах, системах опалення та гарячого водопостачання; 
  • заміна та оновлення 42 м трубопроводів централізованого опалення; 
  • виконання 16 заявок від мешканців; 
  • відновлення благоустрою після завершення ремонтних робіт; 
  • регулярний обхід та огляд теплових мереж; 
  • очищення й випробування підігрівачів гарячого водопостачання; 
  • встановлення нових засувок; 
  • асфальтування 30 кв. м дорожнього покриття, яке здійснили фахівці КП АТП-2528. 

До підготовки були залучені 64 працівники ремонтного персоналу та сім одиниць техніки, серед яких: три аварійні машини, два екскаватори та два самоскиди. 

Опалювальний сезон у Чернігові 2025: дата початку  

Питання початку та завершення опалювального сезону в Україні визначається на державному рівні. Відповідна процедура закріплена в постанові Кабінету міністрів України № 830 від 21 серпня 2019 року Про надання послуг з теплопостачання. 

Згідно з цим нормативним актом, рішення про старт опалювального періоду ухвалюється органами місцевої влади на основі температурних показників. Основним критерієм є середньодобова температура повітря: якщо протягом трьох діб поспіль вона становить +8 °C або нижче, місцеві органи мають забезпечити ввімкнення систем централізованого теплопостачання. Отже, коли увімкнуть опалення у Чернігові, залежить від готовності тепломереж та середньодобової температури. 

Передусім тепло подається до об’єктів соціальної сфери — лікарень, поліклінік, дитячих садочків та шкіл. Це робиться для того, щоб забезпечити належні умови для лікування, навчання й перебування дітей. Лише після цього поступово підключаються житлові будинки та інші споживачі. 

