Зустріч Контактної групи з питань оборони України (засідання у форматі Рамштайн) відбудеться 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

Рамштайн: дата проведення

— У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО, – йдеться в повідомленні організації.

Того ж дня відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони країн-членів Альянсу.

За інформацією агентства, в межах заходу відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Український міністр також візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, що Контактна група з питань оборони України об’єднує понад 50 країн-партнерів, які координують військову допомогу Києву.

Формат отримав назву від німецької авіабази Рамштайн, де відбувалися перші засідання групи після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що 15 жовтня відбудеться вже 31-ше засідання у форматі Рамштайн.

За результатами минулої зустрічі Рамштайну Україна отримала нові системи протиповітряної оборони.

