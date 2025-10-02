Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання Рамштайну
Зустріч Контактної групи з питань оборони України (засідання у форматі Рамштайн) відбудеться 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
Про це повідомила пресслужба НАТО, передає Інтерфакс-Україна.
Рамштайн: дата проведення
— У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО, – йдеться в повідомленні організації.
Того ж дня відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони країн-членів Альянсу.
За інформацією агентства, в межах заходу відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Український міністр також візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.
Нагадаємо, що Контактна група з питань оборони України об’єднує понад 50 країн-партнерів, які координують військову допомогу Києву.
Формат отримав назву від німецької авіабази Рамштайн, де відбувалися перші засідання групи після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Нагадаємо, що 15 жовтня відбудеться вже 31-ше засідання у форматі Рамштайн.
За результатами минулої зустрічі Рамштайну Україна отримала нові системи протиповітряної оборони.