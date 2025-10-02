Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Стався збій: в Укрзалізниці не працює сайт та додаток
Укрзалізниця повідомила про технічний збій, через який тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.
Сайт і додаток Укрзалізниці не працює: що відомо
Як повідомили у транспортній компанії, тимчасово недоступні: застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт Укрзалізниці.
Пресслужба повідомила, що причиною стали проблеми в інтернет-провайдера компанії.
Найближчим часом роботу онлайн-сервісів буде відновлено.
До того часу квитки на потяги можна придбати у касах на залізничних станціях по всій Україні.
Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Сумської області затримується низка поїздів.
