Укрзалізниця повідомила про технічний збій, через який тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

Сайт і додаток Укрзалізниці не працює: що відомо

Як повідомили у транспортній компанії, тимчасово недоступні: застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт Укрзалізниці.

Зараз дивляться

Пресслужба повідомила, що причиною стали проблеми в інтернет-провайдера компанії.

Найближчим часом роботу онлайн-сервісів буде відновлено.

До того часу квитки на потяги можна придбати у касах на залізничних станціях по всій Україні.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу Сумської області затримується низка поїздів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.