Україна офіційно розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа після того, як режим цієї країни визнав тимчасово окуповані Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та Крим російськими.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Україна розірвала дипвідносини з Нікарагуа

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що рішення Нікарагуа є навмисною спробою підірвати суверенітет і територіальну цілісність України та грубим порушенням Конституції, Статуту ООН і міжнародного права.

Зараз дивляться

Він наголосив, що політичне зближення з державою-агресором, відкриття “почесного консульства” в окупованому Криму та визнання російської окупації є юридично недійсними і не змінюють міжнародно визнаних кордонів України.

– Україна й надалі рішуче реагуватиме на будь-які спроби підірвати її суверенітет і територіальну цілісність, – сказав міністр.

МЗС також зазначило, що режим Нікарагуа систематично порушує зобов’язання у документах про дипломатичні відносини з Україною. Визнання “ЛНР” та “ДНР” і легітимізація окупації свідчать про політичну і фінансову залежність Манагуа від Москви.

У відповідь Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа.

Нікарагуа на карті

Нікарагуа – це країна у Центральній Америці. Її столицею є місто Манагуа. Країна межує на півдні з Коста-Рикою, а на півночі – з Гондурасом.

Країною зараз править авторитарний, проросійський та прокомуністичний Даніель Ортега.

Диктатор із 2018 року посилив репресії проти своїх політичних опонентів, заарештовуючи та ув’язнюючи критиків, звинувачуючи їх у зраді та змові. Ортега називав політичних в’язнів “найманцями”, які прагнуть його повалити.

Родина та оточення Ортеги перебуває під санкціями Євросоюзу. З боку США за порушення прав людини та корупцію були накладені санкції на оточення авторитарного правителя.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.