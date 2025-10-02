Наразі російські війська використовують близько 500-600 безпілотників на день, а українська сторона – орієнтовно 100-150 дронів у відповідь.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Копенгагені.

Зеленський про застосування дронів

За словами глави держави, збільшення фінансування допоможе Україні вийти на аналогічні показники із застосування далекобійних дронів.

Він зазначив, що українські воїни у середньому запускають по Росії до 150 дронів на день – це в кілька разів менше від тієї кількості, яку застосовує Москва.

– У нас достатньо спроможностей. Є питання по фінансах. Я говорив про це з партнерами: внаслідок збільшення фінансування ми зможемо вийти на аналогічні показники по далекобійних дронах, – звернув увагу президент.

На думку Зеленського, тоді росіяни ставитимуть більше питань до лідерів у Кремлі – це важливо.

Президент наголосив, що Україна ніколи не завдавала ударів по цивільній інфраструктурі на території Росії, а лише відповідала на атаки Москви по українських об’єктах.

Водночас він зазначив, що ще рік тому Україна не мала можливостей для такої відповіді.

– Тепер ми можемо відповідати. Вони відчувають наші потужні відповіді. Нам потрібно трохи більше фінансування, – стверджує Володимир Зеленський.

