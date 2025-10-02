Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 2 жовтня: мінус ще 980 окупантів, танк та 12 артсистем
Втрати ворога на 2 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 980 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 317-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 112 460 вбитими та пораненими.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 2 жовтня 2025 року
- особового складу – близько 1 112 460 (+980) осіб;
- танків – 11 224 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 296 (+2);
- артилерійських систем – 33 336 (+12);
- РСЗВ – 1 507 (+2);
- засобів ППО – 1 224;
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65 823 (+271);
- крилатих ракет – 3 790;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 303 (+29);
- спеціальної техніки – 3 979.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 317-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожПодії ночі 2 жовтня: вибухи на Київщині та Харківщині, затримка потягів та передислокація військових
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.