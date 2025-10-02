Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает со временем распространить все эффективные модели гарантий безопасности на другие страны Европы.

Об этом он сообщил во время выступления на пленарном заседании Саммита европейского политического сообщества.

Украинская модель гарантий безопасности для Европы

— Гарантии безопасности для Украины уже могут работать сейчас. Они непосредственно поддерживают нашу армию. Но в целом, каждая нация в Европе заслуживает реальных гарантий безопасности, — заявил Зеленский.

Президент отметил универсальность украинского подхода к безопасности.

— Модель гарантий безопасности, которая работает для нас, будет работать и для вас. И мы предлагаем со временем распространить все эффективные модели на других, — добавил он.

Зеленский подчеркнул необходимость завершить работу над гарантиями безопасности для Украины, отметив, что опыт Украины может стать основой для укрепления безопасности всего европейского континента.

Украинский лидер напомнил, что украинская модель предусматривает комплексный подход к гарантиям безопасности, в частности военную поддержку, поставки вооружения, разведывательное сотрудничество и возможность совместных действий в случае угрозы.

Этот опыт может быть полезен для других европейских стран, особенно тех, которые граничат с агрессивными государствами.

