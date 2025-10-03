Президент США Дональд Трамп підписав указ про гарантії безпеки Катару, пообіцявши дипломатичну, економічну та військову підтримку союзнику після нещодавнього ізраїльського авіаудару по Досі.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Гарантії безпеки для Катару: що відомо

Згідно з указом, будь-який збройний напад на територію, суверенітет або критичну інфраструктуру Катару США розглядатимуть як загрозу власній безпеці.

— У разі такого нападу Сполучені Штати Америки вживатимуть усіх законних та відповідних заходів — дипломатичних, економічних та, за необхідності, військових — для захисту інтересів, – йдеться в тексті документа.

Це рішення ухвалене на тлі напруження на Близькому Сході та нещодавнього ізраїльського авіаудару по столиці Катару – Досі.

Указ фактично зобов’язує Сполучені Штати захищати Катар у разі нападу, що є значним посиленням безпекових гарантій для близькосхідного союзника.

За інформацією адміністрації Білого дому, 1 жовтня Трамп провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Подробиці не розголошуються, однак катарська сторона зазначила, що обговорювалися зусилля Дохи зі встановлення перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Катару схвально відгукнулися про підписаний указ, назвавши його важливим кроком у зміцненні оборонного партнерства двох країн.

Уряд наголосив, що рішення Вашингтона посилить співпрацю у сфері безпеки та дипломатії між союзниками.

Нагадаємо, що Ізраїль завдав несанкціонованого удару по керівництву угруповання ХАМАС у катарській столиці Досі 9 вересня.

За неперевіреними даними, унаслідок атаки було вбито ватажка ХАМАС у Газі Халіля аль-Хайя.

