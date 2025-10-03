Після того як у Бельгії помітили безпілотники над військовою базою Ельзенборн поблизу кордону з Німеччиною, Міноборони країни розпочало розслідування.

Про це пише Politico.

Дрони над військовою базою в Бельгії: що відомо

Журналісти з посиланням на джерела в міністерстві зазначають, що розслідування інциденту все ще триває. Поки невідомо, звідки взялися дрони та хто ними керував, але, згідно з повідомленнями, вони прилетіли до Німеччини вже після того, як пролетіли над базою.

Повідомляється, що це сталося на тлі хвилі збоїв, пов’язаних з БпЛА, які порушують повітряний простір Європи.

Окремий інцидент над аеропортом Мюнхена змусив авіадиспетчерську службу призупинити роботу, що призвело до скасування 17 рейсів.

Тоді постраждало майже 3 тис. пасажирів.

– Аеропорт Мюнхена у співпраці з авіакомпаніями негайно подбав про обслуговування пасажирів у терміналах. Були встановлені розкладні ліжка, видані ковдри, напої та закуски, – йдеться у заяві аеропорту Мюнхена.

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Седер, у свою чергу, заявив, що поліції слід дозволити негайно збивати дрони.

– Баварія повинна прийняти закон про прискорений розгляд цього питання, – закликав політик Християнсько-соціального союзу у своєму дописі на X.

Представники аеропорту додали, що 15 рейсів, що прибували, були перенаправлені до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

Протягом останніх тижнів аеропорти Данії та Норвегії також призупиняли свою діяльність після того, як у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, що розпалило дебати серед європейських лідерів щодо доцільності створення стіни з дронів на східному фланзі для захисту від російської агресії.

Дрони атакують Європу: яка реакція Єврокомісії

Речник Єврокомісії Тома Реньє зауважив, що систематичне вторгнення дронів у повітряний простір держав Європейського Союзу є свідченням того, що створення стіни дронів уже стало необхідністю.

– Увесь Європейський Союз перебуває під загрозою, – наголосив Реньє.

За його словами, ЄК знає, що відбувається у країнах-членах, і саме всередині кожної з них мають розгортатися відповідні розслідування.

Він наголосив, що останній інцидент з дронами мав місце не лише у Бельгії, але й в Німеччині.

– Ви вже не говорите про прифронтові країни. Ви вже не говорите про країни східного флангу. Ви справді говорите про Європейський Союз загалом, – резюмував Тома Реньє.

Нагадаємо, минулого тижня невідомі безпілотники з’являлися біля стратегічних об’єктів у Данії, а також над німецьким Кілем.

ЗМІ припускають, що з цими інцидентами пов’язане затримання Францією танкера, який відносять до “тіньового флоту” РФ.

