Кабінет міністрів України дозволив видалити з публічних реєстрів усю інформацію, що стосується українських виробників зброї.

Про це заявила глава уряду Юлія Свириденко.

Кабмін обмежив доступ до даних про оборонні підприємства

– На запит виробників уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності, – повідомила Свириденко.

Зміни передбачають приховування даних саме з відкритих агрегаторів, що зробить неможливим доступ до інформації для сторонніх осіб.

Зараз дивляться

Обмеження поширюватиметься лише на оборонні підприємства та діятиме виключно в умовах воєнного стану.

– Дякую Міноборони за напрацьоване рішення. Безпека нашої оборонної індустрії – ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним, – наголосила прем’єр-міністерка.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує угоди щодо контрольованого експорту озброєнь.

Постачання видів зброї, які країна має у профіциті, дозволить отримати додаткове фінансування для закупівлі необхідних зразків.

Інтерес до українських оборонних технологій проявляють США та країни Європи. Також значну зацікавленість демонструють держави Африки.

Секретар РНБО Рустем Умеров анонсував проведення найближчим часом Технологічної ставки, де планується розглянути питання налагодження системи експорту озброєнь.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.